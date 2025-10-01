Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

1 октября, свой матч на основном этапе Лиги чемпионов проведут Монако и Манчестер Сити. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Монако

«Монегаски» в текущем сезоне не могут порадовать особой стабильностью, в чемпионате у команды 4 победы при двух поражениях, что позволяет делить 3-5 место. Отставание от парочки лидеров составляет три очка, хотя команде будет сложно вести борьбу за титул. В последнем туре команда уступила на выезде не самому опасному Лорьяну – 1:3, на исход встречи повлияло удаление Керера в конце первого тайма, устоять в меньшинстве не удалось.

С откровенного провала клуб начал этот сезон Лиги чемпионов, по делу уступив на выезде Брюгге со счетом 1:4, причем гол престижа Фати забил уже в компенсированное время. Не лишним будет вспомнить, что была возможность открыть счет, однако, Аклиуш не реализовал пенальти на 10-й минуте.

Манчестер Сити

Неоднозначный старт сезона выдают «горожане», команда только седьмая в чемпионате, хотя отставание от топ-4 всего один балл, а до лидера 5 очков. В последнем туре Манчестер на своем поле разобрался с Бернли – 5:1, дубль и результативную передачу на свой счет записал Холланд, на счету норвежца уже 8 мячей в чемпионате.

В Лиге чемпионов подопечные Гвардиолы начали с домашней победы над Наполи – 2:0, здесь частично помог соперник, который остался в меньшинстве уже на 21-й минуте. Пока фирменной стабильности в игре «горожан» не ощущается, да, команда может выдать образцовый матч, но вероятность провала остается высокой.

Личные встречи

Соперники пересекались всего раз, это было еще в 2017-м году, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В том противостоянии Мансити выиграл дома 5:3, а потом уступил на выезде 1:3, далее прошли «монегаски» за счет правила выездного гола, которое действовало на тот момент.

Прогноз

Гости в данном противостоянии справедливо котируются фаворитами.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Монако – 5,99, ничья – 4,77, победа Манчестер Сити – 1,49.

На глазах у своей публики «монегаски постараются показать свой максимум, хотя им будет непросто зацепиться за очки. Ожидаю интересного футбола и ставлю на тотал больше 3 голов за 1,67.