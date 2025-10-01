Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Монако
01.10.2025 22:00 - : -
Манчестер Сити
Лига чемпионов
01 октября 2025, 05:15 | Обновлено 01 октября 2025, 05:16
Лига чемпионов 2025/26: Монако – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч

Поединок главного еврокубка начнется 30 сентября в 22:00 по Киеву

Лига чемпионов 2025/26: Монако – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч
Коллаж Sport.ua

1 октября, свой матч на основном этапе Лиги чемпионов проведут Монако и Манчестер Сити. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Монако

«Монегаски» в текущем сезоне не могут порадовать особой стабильностью, в чемпионате у команды 4 победы при двух поражениях, что позволяет делить 3-5 место. Отставание от парочки лидеров составляет три очка, хотя команде будет сложно вести борьбу за титул. В последнем туре команда уступила на выезде не самому опасному Лорьяну – 1:3, на исход встречи повлияло удаление Керера в конце первого тайма, устоять в меньшинстве не удалось.

С откровенного провала клуб начал этот сезон Лиги чемпионов, по делу уступив на выезде Брюгге со счетом 1:4, причем гол престижа Фати забил уже в компенсированное время. Не лишним будет вспомнить, что была возможность открыть счет, однако, Аклиуш не реализовал пенальти на 10-й минуте.

Манчестер Сити

Неоднозначный старт сезона выдают «горожане», команда только седьмая в чемпионате, хотя отставание от топ-4 всего один балл, а до лидера 5 очков. В последнем туре Манчестер на своем поле разобрался с Бернли – 5:1, дубль и результативную передачу на свой счет записал Холланд, на счету норвежца уже 8 мячей в чемпионате.

В Лиге чемпионов подопечные Гвардиолы начали с домашней победы над Наполи – 2:0, здесь частично помог соперник, который остался в меньшинстве уже на 21-й минуте. Пока фирменной стабильности в игре «горожан» не ощущается, да, команда может выдать образцовый матч, но вероятность провала остается высокой.

Личные встречи

Соперники пересекались всего раз, это было еще в 2017-м году, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В том противостоянии Мансити выиграл дома 5:3, а потом уступил на выезде 1:3, далее прошли «монегаски» за счет правила выездного гола, которое действовало на тот момент.

Прогноз

Гости в данном противостоянии справедливо котируются фаворитами.

На глазах у своей публики «монегаски постараются показать свой максимум, хотя им будет непросто зацепиться за очки. Ожидаю интересного футбола.

Прогноз Sport.ua
Монако
1 октября 2025 -
22:00
Манчестер Сити
