1 октября в 22:00 состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Монако на домашней арене Стад Луї II принимает английский клуб Манчестер Сити

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коуч гостей Пеп Гвардиола нацелен на победу над клубом, который представляет французскую Лигу 1.

В 1-м туре Лиги чемпионов Манчестер Сити переиграл Наполи (2:0) и имеет три зачетных пункта.

Монако начал евросезон с выездного поражения от бельгийского Брюгге (1:4) и не набрал ни одного очка.

Монако – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO