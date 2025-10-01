Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Монако – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Монако
01.10.2025 22:00 - : -
Манчестер Сити
Лига чемпионов
Монако – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 октября в 22:00 видеотрансляцию матча 2-го тура Лиги чемпионов

Монако – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

1 октября в 22:00 состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Монако на домашней арене Стад Луї II принимает английский клуб Манчестер Сити

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коуч гостей Пеп Гвардиола нацелен на победу над клубом, который представляет французскую Лигу 1.

В 1-м туре Лиги чемпионов Манчестер Сити переиграл Наполи (2:0) и имеет три зачетных пункта.

Монако начал евросезон с выездного поражения от бельгийского Брюгге (1:4) и не набрал ни одного очка.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

