  4. Монако – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Монако
01.10.2025 22:00 - : -
Манчестер Сити
Лига чемпионов
Монако – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 1 октября в 22:00 по Киеву

Монако – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Монако

В среду, 1 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Монако» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Монако

За 6 игр чемпионата Франции коллектив потерял очки дважды, проиграв «Лиону» и «Лорьяну». Однако благодаря 4-м победам «Монако» одержало уже 12 зачетных пунктов, позволяющих клубу занимать 4-е место Лиги 1. Расстояние от 1-го места на данный момент составляет 3 балла.

В 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов монегаски были разгромлены «Брюгге» со счетом 1:4.

Манчестер Сити

У английской команды за 6 игр Премьер-лиги достижения подобны – 2 поражения, 1 ничья и 3 победы. Эти результаты позволяют «горожанам» занимать 7-е место турнирной таблицы чемпионата с 10-ю баллами на счету. Расстояние до 1-го места на данный момент составляет 5 зачетных пунктов. В Кубке английской лиги клуб победил «Хаддерсфилд» и квалифицировался в 1/8 финала соревнований.

В 1-м туре текущего сезона Лиги чемпионов англичане спокойно одолели «Наполи» со счетом 2:0.

Личные встречи

Клубы встречались между собой только дважды, оба раза в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2017 году. Тогда каждая команда одержала по 1 победе, но благодаря правилу выездного гола прошло «Монако».

Интересные факты

  • Беспроигрышная домашняя серия «Монако» продолжается уже 9 игр подряд.
  • Ни в одном из 7 официальных поединках этого сезона «Монако» не смогло сохранить ворота сухими.
  • «Ман Сити» отличились 14 голами в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Монако: Кон – Энрике, Керер, Дайер, Вандерсон – Минамино, Кулибали, Тезе, Аклиуш – Балогун, Бирет

Манчестер Сити: Доннарума – О'Райлли, Гвардиол, Диаш, Нунеш – Паз – Доку, Рейндерс, Силва, Фоден – Холланд

Прогноз

Я поставлю на победу «Ман Сити» с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Монако
1 октября 2025 -
22:00
Манчестер Сити
Победа Манчестер Сити 1.5
Монако Манчестер Сити прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
