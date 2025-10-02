Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы неидеально отбили несправедливый штрафной удар»
Лига Чемпионов
Монако
01.10.2025 22:00 – FT 2 : 2
Манчестер Сити
Лига чемпионов
02 октября 2025, 02:24
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы неидеально отбили несправедливый штрафной удар»

Главный тренер «Манчестер Сити» оценил матч, в котором его подопечные пропустили в конце игры

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В среду, 1 октября, состоялся матч второго тура Лиги чемпионов, в котором встретились французский «Монако» и английский «Манчестер Сити». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

После финального свистка главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола поделился своими впечатлениями после гостевой ничьей:

О результате: «Это была интересная игра. Мы почти весь матч принимали правильные решения, создали много моментов. К сожалению, в конце встречи мы не идеально отразили несправедливый штрафной удар и заработали пенальти, поскольку Нико первым коснулся мяча, это был неумышленный фол. Но что есть, то есть. У нас есть шанс исправить ситуацию, и мы его реализуем».

О том, был ли справедливым пенальти в конце: «Не знаю, был ли это пенальти, но его назначили. Вот и всё».

О двух голах Эрлинга Холанда: «Он очень силен, Эрлинг делает все, чтобы забивать голы. Его нужно находить партнерам, а когда в составе соперника играют два центральных защитника и два опорных полузащитника, найти Эрлинга в атаке непросто, но он забил все равно».

Об уходе Родри через 60 минут: «90 минут для него оказалось слишком много».

«Манчестер Сити» набрал четыре балла после двух туров и теперь занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем матче, который состоится 5 октября, команда Гвардиолы сыграет против «Брентфорда» в чемпионате.

Лига чемпионов Монако Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Николай Титюк Источник: BBC
