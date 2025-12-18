Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 16:29 | Обновлено 18 декабря 2025, 16:39
Эксперт: «Динамо хотело в основу ЛЧ, а не вышли в плей-офф ЛК. Это дно»

Вацко оценил проблемы киевского клуб

18 декабря 2025, 16:29 | Обновлено 18 декабря 2025, 16:39
Эксперт: «Динамо хотело в основу ЛЧ, а не вышли в плей-офф ЛК. Это дно»
ФК Динамо Киев

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко считает, что руководству Динамо нужно строить новую команду и переосмыслить текущую ситуацию.

«Важно анализировать для себя не только твои удачи, как чемпионство, но и твои неудачи. И если даже такие падения не дадут Динамо нужный толчок и направить в правильное русло, то им уже ничего не поможет».

«Начинать еврокубки с целью выйти в основной этап Лиги чемпионов, а в итоге не выйти в плей-офф Лиги конференций – это дно. Куда еще падать? Надеюсь, руководство Динамо что-то переосмыслит после этого».

«Нужно строить новую команду. Эта себя уже изжила», – сказал Вацко.

Динамо закончит 2025 год матчем против Ноа.

Динамо Киев Виктор Вацко Украинская Премьер-лига Лига конференций
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
