Эксперт: «Динамо хотело в основу ЛЧ, а не вышли в плей-офф ЛК. Это дно»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко считает, что руководству Динамо нужно строить новую команду и переосмыслить текущую ситуацию.

«Важно анализировать для себя не только твои удачи, как чемпионство, но и твои неудачи. И если даже такие падения не дадут Динамо нужный толчок и направить в правильное русло, то им уже ничего не поможет».

«Начинать еврокубки с целью выйти в основной этап Лиги чемпионов, а в итоге не выйти в плей-офф Лиги конференций – это дно. Куда еще падать? Надеюсь, руководство Динамо что-то переосмыслит после этого».

«Нужно строить новую команду. Эта себя уже изжила», – сказал Вацко.

Динамо закончит 2025 год матчем против Ноа.