Монако – Ман Сити – 2:2. Дубль Холанда и развязка на 90-й мин. Видео голов

1 октября в Монако на стадионе «Стад Луи II» состоялся матч Лиги чемпионов.

«Монако» спас ничью в игре 2-го тура ЛЧ с «Манчестер Сити» (2:2).

На 16-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет для Манчестер Сити (1:0). Монако быстро сравнял счет усилиями Джордана Тезе на 18-й минуте (1:1).

На 44-й минуте Эрлинг Холанд оформил дубль для Манчестер Сити (2:1).

Во втором тайме «Монако» сумел спастись. На 90-й минуте Эрик Даер реализовал пенальти и установил окончательный счет (2:2).

Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября 2025

Монако (Франция) – Манчестер Сити (Англия) – 2:2

Голы: Тезе, 18, Дайер, 90 (пен) – Холанд, 15, 44

ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 16 мин

ГОЛ! 1:1. Джордан Тезе, 18 мин

ГОЛ! 1:2. Эрлинг Холанд, 44 мин

ГОЛ! 2:2. Эрик Дайер, 90 мин (пен)