  Монако – Ман Сити – 2:2. Дубль Холанда и развязка на 90-й мин. Видео голов
Лига Чемпионов
Монако
01.10.2025 22:00 – FT 2 : 2
Манчестер Сити
Лига чемпионов
02 октября 2025, 01:05 | Обновлено 02 октября 2025, 01:15
Монако – Ман Сити – 2:2. Дубль Холанда и развязка на 90-й мин. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

Монако – Ман Сити – 2:2. Дубль Холанда и развязка на 90-й мин. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября в Монако на стадионе «Стад Луи II» состоялся матч Лиги чемпионов.

«Монако» спас ничью в игре 2-го тура ЛЧ с «Манчестер Сити» (2:2).

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 16-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет для Манчестер Сити (1:0). Монако быстро сравнял счет усилиями Джордана Тезе на 18-й минуте (1:1).

На 44-й минуте Эрлинг Холанд оформил дубль для Манчестер Сити (2:1).

Во втором тайме «Монако» сумел спастись. На 90-й минуте Эрик Даер реализовал пенальти и установил окончательный счет (2:2).

Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября 2025

Монако (Франция) – Манчестер Сити (Англия) – 2:2

Голы: Тезе, 18, Дайер, 90 (пен) – Холанд, 15, 44

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 16 мин

ГОЛ! 1:1. Джордан Тезе, 18 мин

ГОЛ! 1:2. Эрлинг Холанд, 44 мин

ГОЛ! 2:2. Эрик Дайер, 90 мин (пен)

События матча

90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Дайер (Монако).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Нико О’Райли.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Тезе (Монако), асcист Крепин Дьятта.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Йошко Гвардиол.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
