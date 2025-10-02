Монако – Ман Сити – 2:2. Дубль Холанда и развязка на 90-й мин. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
1 октября в Монако на стадионе «Стад Луи II» состоялся матч Лиги чемпионов.
«Монако» спас ничью в игре 2-го тура ЛЧ с «Манчестер Сити» (2:2).
На 16-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет для Манчестер Сити (1:0). Монако быстро сравнял счет усилиями Джордана Тезе на 18-й минуте (1:1).
На 44-й минуте Эрлинг Холанд оформил дубль для Манчестер Сити (2:1).
Во втором тайме «Монако» сумел спастись. На 90-й минуте Эрик Даер реализовал пенальти и установил окончательный счет (2:2).
Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября 2025
Монако (Франция) – Манчестер Сити (Англия) – 2:2
Голы: Тезе, 18, Дайер, 90 (пен) – Холанд, 15, 44
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 16 мин
ГОЛ! 1:1. Джордан Тезе, 18 мин
ГОЛ! 1:2. Эрлинг Холанд, 44 мин
ГОЛ! 2:2. Эрик Дайер, 90 мин (пен)
События матча
