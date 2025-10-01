Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ увозят 3 очка из Барселоны

В среду, 1 октября, прошел матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов 2025/26 между «Барселоной» и «ПСЖ». Встречу принимал «Олимпийский стадион им. Луиса Компаниса» в Барселоне.

ПСЖ совершили камбэк и обыграли «Барселону» со счётом 2:1.

Матч начали активнее игроки «Барселоны» и открыли счёт уже в первой половине тайма. Ферран Торрес обвел вратаря и отправил мяч в противоположный угол после точной передачи от Маркуса Решфорда.

ПСЖ сумели отыграться ещё до конца первого тайма. Нуну Мендеш прошёл половину поля и отдал пас на Маюлу, который имел достаточно пространства в штрафной, чтобы реализовать момент.

Казалось, что матч должен был завершиться вничью, но игроки ПСЖ имели другие планы. На 90-й минуте Хакими сделал точный прострел на Гонсалу Рамоша, который остался один перед вратарём и спокойно отправил мяч в сетку.

Украинец Илья Забарный сегодня показал отличную игру и провёл на поле весь матч.

В следующем туре Лиги чемпионов ПСЖ отправится в гости к «Байеру», а «Барселона» дома примет «Олимпиакос».

Лига чемпионов. Основной раунд. 2-й тур.

«Барселона» – «ПСЖ» – 1:2

Голы: Торрес, 19 – Маюлу, 38, Рамош, 90

Предупреждения: де Йонг, 32, Олмо, 57, Касадо, 78, Ямаль 90+1 – Мендеш, 44, Хакими, 87

«Барселона»: Щесни – Мартин (Бальде, 72), Кубарси, Гарсия (Кристенсен, 86), Кунде – Педри (Берналь, 79), де Йонг – Решфорд (Левандовски, 72), Олмо (Касадо, 72), Ямаль – Торрес

«ПСЖ»: Шевалье – Мендеш, Пачо, Забарный, Хакими – Невеш, Витинья, Руис (Рамош, 72) – Барколя (Нджанту, 80), Маюлу (Ли Кан Ин, 80), Мбае (Эрнандес, 65)

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион «Олимпийский стадион им. Луиса Кумпанья» (Барселона)

