Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ увозят 3 очка из Барселоны
Лига Чемпионов
Барселона
01.10.2025 22:00 – FT 1 : 2
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 октября 2025, 23:57 | Обновлено 02 октября 2025, 00:19
855
18

Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ увозят 3 очка из Барселоны

Гонсалу Рамош вырывает победу на последних минутах

01 октября 2025, 23:57 | Обновлено 02 октября 2025, 00:19
855
18 Comments
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ увозят 3 очка из Барселоны
ФК Барселона

В среду, 1 октября, прошел матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов 2025/26 между «Барселоной» и «ПСЖ». Встречу принимал «Олимпийский стадион им. Луиса Компаниса» в Барселоне.

ПСЖ совершили камбэк и обыграли «Барселону» со счётом 2:1.

Матч начали активнее игроки «Барселоны» и открыли счёт уже в первой половине тайма. Ферран Торрес обвел вратаря и отправил мяч в противоположный угол после точной передачи от Маркуса Решфорда.

ПСЖ сумели отыграться ещё до конца первого тайма. Нуну Мендеш прошёл половину поля и отдал пас на Маюлу, который имел достаточно пространства в штрафной, чтобы реализовать момент.

Казалось, что матч должен был завершиться вничью, но игроки ПСЖ имели другие планы. На 90-й минуте Хакими сделал точный прострел на Гонсалу Рамоша, который остался один перед вратарём и спокойно отправил мяч в сетку.

Украинец Илья Забарный сегодня показал отличную игру и провёл на поле весь матч.

В следующем туре Лиги чемпионов ПСЖ отправится в гости к «Байеру», а «Барселона» дома примет «Олимпиакос».

Лига чемпионов. Основной раунд. 2-й тур.

«Барселона» – «ПСЖ» – 1:2

Голы: Торрес, 19 – Маюлу, 38, Рамош, 90

Предупреждения: де Йонг, 32, Олмо, 57, Касадо, 78, Ямаль 90+1 – Мендеш, 44, Хакими, 87

«Барселона»: Щесни – Мартин (Бальде, 72), Кубарси, Гарсия (Кристенсен, 86), Кунде – Педри (Берналь, 79), де Йонг – Решфорд (Левандовски, 72), Олмо (Касадо, 72), Ямаль – Торрес

«ПСЖ»: Шевалье – Мендеш, Пачо, Забарный, Хакими – Невеш, Витинья, Руис (Рамош, 72) – Барколя (Нджанту, 80), Маюлу (Ли Кан Ин, 80), Мбае (Эрнандес, 65)

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион «Олимпийский стадион им. Луиса Кумпанья» (Барселона)

БАРСЕЛОНА – ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ВИДЕО. Как Забарный и Ко вырвали победу у Барселоны на 90-й минуте
Обмен уколами на Бай-Арене. Байер и ПСВ разошлись миром в Лиге чемпионов
Дубль Холанда. Ман Сити упустил победу в выездном матче ЛЧ против Монако
Барселона ПСЖ Лига чемпионов Барселона - ПСЖ отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Футбол | 01 октября 2025, 09:39 9
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025

Коуч пообщался с журналистами после матча

Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Футбол | 01 октября 2025, 13:56 10
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы

Столичный клуб могут покинуть Денис Попов и Николай Шапаренко

Костюк проиграла седьмой ракетке в 1/8 финала большого турнира в Пекине
Теннис | 01.10.2025, 19:22
Костюк проиграла седьмой ракетке в 1/8 финала большого турнира в Пекине
Костюк проиграла седьмой ракетке в 1/8 финала большого турнира в Пекине
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Футбол | 01.10.2025, 06:05
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку перед матчем с Абердином в Шотландии
Футбол | 01.10.2025, 23:49
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку перед матчем с Абердином в Шотландии
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку перед матчем с Абердином в Шотландии
Комментарии 19
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Очень качественно во всех смыслах, сразу видно, что играли лучшие клубы Европы. Через Забарного прикасаемся к самому высокому уровню футбола, когда выше уже некуда. Илья топ, один из лучших игроков матча. 
Ответить
+7
Показать Скрыть 3 ответа
OKs100
Победа благодаря надежной игре в защите Забарного.
Ответить
+5
sahka1981
Чесно кажучи, очікував на перемогу Барси, зважаючи на проблеми зі складом у ПСЖ. Але ПСЖ цілком заслужено переміг. Як влучно відмітив коментатор, з дітьми у складі. Топ матч звісно вийшов.Комвнди дійсно грали у футбол. Ну і супер, що на такому рівні Забарний грає. В другому таймі ПСЖ виглядав явно сильніше,  закономірно що дотиснули.
Ответить
+5
andrian
+- програли ПСЖ Б 
Ответить
+4
8number
Вогонь 🔥 каталонських дуп видно навіть з космосу. Ямалю золотий мʼяч 
Ответить
+4
Viktor Shuper
Барса в другому здохла. франци додавили. взагалі ПСЖ топчики, без купи основних футболістів затащили катку
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Браво, чинні 🏆Королі!🇫🇷
До нових вершин політ🌠
Й вітання нашому Іллі🇺🇦
Що м'яч вибив із воріт!
щаслИві й у Реалі:
З поразки барселони!
І сльози у Ямаля:
Нехай течуть солоні! 😊
Ответить
+1
255547
ПСЖ более взрослая команда, соответственно опытная, таких качеств пока не хватает Барселоне, но это придёт со временем 
Ответить
+1
pfk_alexandria
Чет Барса нищая какая-то против ПСЖ. ПСЖ даже лучше играли. Походу маленький о ЗМ только мечтать и пи-деть  и будет)
Ответить
+1
Viktor Shuper
агонь! класний матч в цілому і загалом дуже класний матч від Забарного, дуже радий за Іллю! в 1 з моментів чисто виніс м'яч з лінії воріт, ще було 2 важливих дуже епізоди, де теж дуже класно зіграв. міг навіть забити Барсі. коротше, агонь агнєнний! один з кращих гравців у складі обох команд, от це 100%!
Ответить
+1
Максим Степаненко
Левандовскі наче й на полі не було після виходу... Сумне видовище...
Ответить
0
luceorius
Є сенс продати Ямаля з аукціону. Поки не пізно .
Ответить
0
Перший Серед Рівних
дніщє синьо-гранатове
Ответить
-1
Полковник
Не пафосный второй тайм от Барселоны☝️
Ответить
-2
Перший Серед Рівних
позорніки каталонські
Ответить
-2
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
30.09.2025, 00:43 3
Бокс
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 11
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
01.10.2025, 05:39 2
Бокс
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
30.09.2025, 14:27 15
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
01.10.2025, 05:01 2
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
30.09.2025, 00:06
Бокс
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
30.09.2025, 12:55 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем