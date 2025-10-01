В среду, 1 октября, состоится матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Барселона» и «ПСЖ». Игра пройдет в Барселона на «Олимпийском стадионе им. Луиса Компаниса» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Барселона» и «ПСЖ» могли бы встретиться в финале Лиги чемпионов сезона 2024/25, но судьба распорядилась иначе. Теперь же долгожданный матч пройдёт уже на групповом этапе нового розыгрыша турнира. Хотя «Барселона» и ПСЖ навсегда связаны в Европе после незабываемой Ремонтады 2017 года, «парижане» в последние годы имели преимущество над каталонцами, обыграв их с счётом 4:1 на выезде как в 2021, так и в 2024 году. Обe команды выиграли свои первые матчи и будут стремиться закрепить успех. Вопрос лишь в том, кому это удастся, ведь и у «Барселоны», и у ПСЖ есть проблемы с травмированными игроками.

