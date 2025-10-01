Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – ПСЖ. Текстовая трансляция матча
Лига Чемпионов
Барселона
01.10.2025 22:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 октября 2025, 01:13 | Обновлено 01 октября 2025, 01:14
75
0

Барселона – ПСЖ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча Лиги Чемпионов

01 октября 2025, 01:13 | Обновлено 01 октября 2025, 01:14
75
0
Барселона – ПСЖ. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В среду, 1 октября, состоится матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Барселона» и «ПСЖ». Игра пройдет в Барселона на «Олимпийском стадионе им. Луиса Компаниса» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Барселона» и «ПСЖ» могли бы встретиться в финале Лиги чемпионов сезона 2024/25, но судьба распорядилась иначе. Теперь же долгожданный матч пройдёт уже на групповом этапе нового розыгрыша турнира. Хотя «Барселона» и ПСЖ навсегда связаны в Европе после незабываемой Ремонтады 2017 года, «парижане» в последние годы имели преимущество над каталонцами, обыграв их с счётом 4:1 на выезде как в 2021, так и в 2024 году. Обe команды выиграли свои первые матчи и будут стремиться закрепить успех. Вопрос лишь в том, кому это удастся, ведь и у «Барселоны», и у ПСЖ есть проблемы с травмированными игроками.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «ПСЖ», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Барселона
1 октября 2025 -
22:00
ПСЖ
Победа Барселоны 1.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Марсель – Аякс – 4:0. Разгром нидерландского гранда. Видео голов и обзор
Интер – Славия Прага – 3:0. Дубль Лаутаро Мартинеса. Видео голов и обзор
Нойер вошел в пятерку лучших игроков по сыгранным матчам в ЛЧ
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Барселона - ПСЖ текстовая трансляция
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Галатасарай – Ливерпуль – 1:0. Осимхен принес победу. Видео голов и обзор
Футбол | 01 октября 2025, 01:43 0
Галатасарай – Ливерпуль – 1:0. Осимхен принес победу. Видео голов и обзор
Галатасарай – Ливерпуль – 1:0. Осимхен принес победу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
Футбол | 30 сентября 2025, 06:23 11
Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3

Команда Руслана Ротаня нашла свою игру и разгромила Верес со счетом 4:1

Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Футбол | 30.09.2025, 07:12
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Панама U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ
Футбол | 30.09.2025, 21:00
Панама U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ
Панама U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Футбол | 30.09.2025, 08:48
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 11
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
29.09.2025, 17:15 3
Теннис
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 8
Футбол
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем