Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Вы ошибаетесь. Мы меньше всех готовились к этому сезону»
Лига Чемпионов
Барселона
01.10.2025 22:00 – FT 1 : 2
ПСЖ
Лига чемпионов
Луис ЭНРИКЕ: «Вы ошибаетесь. Мы меньше всех готовились к этому сезону»

Наставник ПСЖ оценил победу во втором туре Лиги чемпионов над испанской «Барселоной»

Луис ЭНРИКЕ: «Вы ошибаетесь. Мы меньше всех готовились к этому сезону»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

В среду, 1 октября, состоялся матч второго тура Лиги чемпионов, в котором сыграли испанская «Барселона» и французский ПСЖ. Гости одолели соперника со счетом 2:1.

Главный тренер парижской команды Луис Энрике прокомментировал победу своих подопечных:

«Поначалу нам пришлось нелегко. «Барселона» талантлива и так хорошо владела мячом в течение 20 минут, что мы у нас были проблемы. Но с забитым голом уверенность команды в себе действительно возросла, и, уйдя в перерыв при счёте 1:1, мы укрепили свой настрой.

Если вы скажете, что мы выиграли благодаря нашей физической форме, то я скажу вам, что вы ошибаетесь. Мы – команда в европейском футболе, которая меньше всех тренировалась и готовилась к этому сезону. Когда люди говорят, что мы выиграли благодаря силе или физической форме, это просто клише.

Я очень рад видеть, как молодые игроки преуспевают в этом матче: учатся, хорошо играют, впечатляют наших болельщиков. Теперь нас ждёт очень сложный календарь. Мы постоянно играем с соперниками действительно высокого уровня. Самое главное для меня – это наша ДНК, наш настрой – как команды и как клуба – и именно это мы видели сегодня.

Когда футболисты носят нашу футболку, несут на своих футболках нашу эмблему, то уровень их настроя и усилий не подлежит обсуждению. Но я горжусь ими и тем, как они выступили здесь. Играть здесь сложно, совсем не просто. Нужно знать, как управлять матчем и справляться с трудностями.

Если вспомнить матч за Суперкубок с «Тоттенхэмом», то он был примерно таким же. Большую часть игры мы не были уверены в победе, но в последние десять минут мы переломили ход событий и победили. Этот результат ничего не меняет. У меня нет ни малейших сомнений, что на этом раннем этапе турнира «Барселона», как и мы, будет явным претендентом на победу в Лиге чемпионов».

По теме:
Наполи – Спортинг – 2:1. Два гола Хойлунда, две передачи КДБ. Видео голов
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный совершил невероятный сейв
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Барселона - ПСЖ Луис Энрике пресс-конференция
Николай Титюк Источник: УЕФА
