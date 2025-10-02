Барселона – ПСЖ – 1:2. Магия Забарного, триллер в конце. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты центрального матча Лиги чемпионов
В среду, 1 октября, прошел матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Барселона» и «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч прошел на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне. Гости вырвали победу со счетом 2:1 благодаря голу Гонсалу Рамуша на 90-й минуте.
В стартовом составе парижан вышел украинец Илья Забарный, который спас команду на 12-й минуте.
Лига чемпионов. Основной этап, 2-й тур, 1 октября.
Барселона – ПСЖ – 1:2
Голы: Торрес, 19 – Маюлу, 38, Рамуш, 90.
ГОЛ! Торрес, 19 мин, 1:0!
ГОЛ! Маюлу, 38 мин, 1:1!
ГОЛ! Рамуш, 90 мин, 1:2!
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ждут, что предложит Трамп
Неаполитанцы переиграли лиссабонскую команду со счетом 2:1 во втором туре еврокубка