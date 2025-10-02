Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – ПСЖ – 1:2. Магия Забарного, триллер в конце. Видеообзор матча
Лига Чемпионов
Барселона
01.10.2025 22:00 – FT 1 : 2
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
02 октября 2025, 00:02 | Обновлено 02 октября 2025, 00:05
2162
0

Барселона – ПСЖ – 1:2. Магия Забарного, триллер в конце. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты центрального матча Лиги чемпионов

02 октября 2025, 00:02 | Обновлено 02 октября 2025, 00:05
2162
0
Барселона – ПСЖ – 1:2. Магия Забарного, триллер в конце. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 1 октября, прошел матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Барселона» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне. Гости вырвали победу со счетом 2:1 благодаря голу Гонсалу Рамуша на 90-й минуте.

В стартовом составе парижан вышел украинец Илья Забарный, который спас команду на 12-й минуте.

Лига чемпионов. Основной этап, 2-й тур, 1 октября.

Барселона – ПСЖ – 1:2
Голы: Торрес, 19 – Маюлу, 38, Рамуш, 90.

ГОЛ! Торрес, 19 мин, 1:0!

ГОЛ! Маюлу, 38 мин, 1:1!

ГОЛ! Рамуш, 90 мин, 1:2!

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ), асcист Ашраф Хакими.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Сенни Маюлу (ПСЖ), асcист Нуно Мендеш.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона), асcист Маркус Рэшфорд.
По теме:
ВИДЕО. Как Забарный и Ко вырвали победу у Барселоны на 90-й минуте
Обмен уколами на Бай-Арене. Байер и ПСВ разошлись миром в Лиге чемпионов
Дубль Холанда. Ман Сити упустил победу в выездном матче ЛЧ против Монако
Барселона ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Барселона - ПСЖ видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА готов исключить Израиль из футбола. Но голосование на паузе
Футбол | 01 октября 2025, 16:59 7
УЕФА готов исключить Израиль из футбола. Но голосование на паузе
УЕФА готов исключить Израиль из футбола. Но голосование на паузе

Ждут, что предложит Трамп

Хойлунд и Де Брюйне решили исход матча Лиги чемпионов Наполи – Спортинг
Футбол | 01 октября 2025, 23:53 0
Хойлунд и Де Брюйне решили исход матча Лиги чемпионов Наполи – Спортинг
Хойлунд и Де Брюйне решили исход матча Лиги чемпионов Наполи – Спортинг

Неаполитанцы переиграли лиссабонскую команду со счетом 2:1 во втором туре еврокубка

Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Бокс | 01.10.2025, 04:05
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Бокс | 01.10.2025, 05:39
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Футбол | 01.10.2025, 08:18
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
30.09.2025, 00:06
Бокс
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 38
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 10
Футбол
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 46
Футбол
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 9
Футбол
Фьюри признался, что поставил на Усика ставку и поднял неплохие деньги
Фьюри признался, что поставил на Усика ставку и поднял неплохие деньги
01.10.2025, 03:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем