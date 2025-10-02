В среду, 1 октября, прошел матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Барселона» и «ПСЖ».



Матч прошел на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне. Гости вырвали победу со счетом 2:1 благодаря голу Гонсалу Рамуша на 90-й минуте.



В стартовом составе парижан вышел украинец Илья Забарный, который спас команду на 12-й минуте.



Лига чемпионов. Основной этап, 2-й тур, 1 октября.

Барселона – ПСЖ – 1:2

Голы: Торрес, 19 – Маюлу, 38, Рамуш, 90.

ГОЛ! Торрес, 19 мин, 1:0!

ГОЛ! Маюлу, 38 мин, 1:1!

ГОЛ! Рамуш, 90 мин, 1:2!