1 октября, свою встречу в основной сетке Лиги чемпионов проведут Барселона и ПСЖ. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Каталонцы начали этот сезон оптимистично, в чемпионате у команды 6 побед и одна ничья, что позволяет лидировать в Ла Лиге. Отрыв от второго Реала составляет всего один балл, так что расслабляться рано. Свой путь в нынешней Лиге чемпионов клуб начал с выездной победы над Ньюкаслом – 2:1, символично, что дублем у гостей отметился англичанин Маркус Решфорд.

В последнем туре чемпионата Барса заслуженно обыграла на своем поле Реал Сосьедад со счетом 2:1. У команды мощная линия атаки: Ямаль, Рафинья, Левандовски Торрес. При всем мастерстве, чувствуется, что этих ребят реально нейтрализовать.

ПСЖ

Парижанам приходится защищать титул в этой Лиге чемпионов, хотя в прошлом сезоне клуб впервые выиграл самый престижный еврокубок. Подопечные Луиса Энрике уже даже успели взять трофей в этом сезоне, когда обыграли в матче за Суперкубок Европы Тоттенхэм в серии пенальти, хотя большую часть встречи соперник играл лучше и вел в счете.

В последнем туре ПСЖ ожидаемо одолел на своем поле Осер – 2:0, победа ожидаемая, но матч примечателен тем, что первый мяч за новый клуб забил украинский чемпионат Илья Забарный. В чемпионате команда делит лидерство с Лионом, имея в активе 5 побед, при одном поражении. Особенным этот матч будет для Дембеле, в свое время он провалился в Барселоне, а теперь приедет, как обладатель «золотого мяча.

Личные встречи

У соперников интересная история очных противостояний, о которой можно отдельно поговорить. Вспомним только прошлый год, когда в плей-офф Лиги чемпионов, когда Барса выиграла на выезде 3:2, а потом уступила дома 1:4, на результат второй игры повлияло удаление Араухо в середине второго тайма.

Прогноз

Афиша говорит сама за себя, данное событие можно считать центральным во втором туре.

Это будет захватывающий матч, ожидаю результативного футбола и ставлю на тотал больше 3,5 голов за коэффициент 2.