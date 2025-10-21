Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кайрат – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Кайрат
21.10.2025 19:45 - : -
Пафос
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 октября 2025, 11:23 |
339
0

Кайрат – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 21 октября в 19:45 по Киеву

21 октября 2025, 11:23 |
339
0
Кайрат – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Кайрат

21 октября на «Центральный» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Кайрат» встретится с «Пафосом». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Кайрат

Команда имеет довольно типичную судьбу для своего, постсоветского региона. Появившись после войны, она была, по сути, республиканским представителем в союзных футбольных турнирах, и имела определенные успехи. И, закономерно, становилась чемпионом уже независимого Казахстана. Но в новых условиях ее отодвинули на вторые роли, благо, что периодически получалось теснить «Астану» и прочих нынешних фаворитов. В том числе в 2024-м году представитель Алматы победил в Премьер-Лиге, и сейчас старается отстоять титул.


Но, прежде всего, этот сезон запомнится сенсационным прорывом в Лиге чемпионов. В квалификации получилось с боями, но вполне по делу, пройти «Олимпию», «Слован» и «КуПС», а в решающем раунде, с «Селтиком», после пары нулевых ничьих удача улыбнулась в серии пенальти (впрочем, до этого таким же образом добивались успеха в Братиславе). Другое дело, что в основном раунде дебютант практически беззуб. Он уступил 1:4 «Спортингу» в Лиссабоне и дома 0:5 «Реалу».

Пафос

Клуб и похож, и полностью отличается от своего противника. Это тоже дебютант такого раунда, но при этом без какой-то долгой истории – по сути, он только недавно создан, а все успехи исчерпываются парой последних лет, когда выиграли сначала кубок Кипра, а потом и местное первенство.

При этом квалификацию команда прошла достаточно солидно и уверенно. Там удалось выбить «Маккаби Тель-Авив», киевское «Динамо» (с ним и вовсе было две победы) и «Црвену Звезду». В основном раунде этот дебютант начал неплохо: несмотря на раннее удаление, устояли на 0-0 на выезде с «Олимпиакосом». А потом дома разгромно уступили «Баварии», но все-таки при этом забили Нойеру хотя бы раз.

Статистика личных встреч

Конечно же, раньше эта пара не играла.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару довольно равной. Но гости выглядят перспективнее – ставим на них с форой «0» (коэффициент - 1,9).

Прогноз Sport.ua
Кайрат
21 октября 2025 -
19:45
Пафос
Пафос с форой 0 1.9 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Трубин заговорил о болельщиках Бенфики перед матчем Лиги чемпионов
Коуч Барселоны: «Сейчас ситуация сложная, но наша цель всегда одна»
Жозе МОУРИНЬО: «Я даже сказал об этом игрокам Бенфики»
Кайрат Алматы Пафос прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
Футбол | 21 октября 2025, 06:23 11
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3

В тройку лучших команд входят Кривбасс, Шахтер и Динамо

ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Бокс | 20 октября 2025, 22:33 7
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой

Сергей Лапин рассказал, что Александр будет драться с победителем пары Уордли – Паркер

Пятая подряд ничья Динамо, Шахтер снова не забил Полесью, Кривбасс – лидер
Футбол | 21.10.2025, 10:43
Пятая подряд ничья Динамо, Шахтер снова не забил Полесью, Кривбасс – лидер
Пятая подряд ничья Динамо, Шахтер снова не забил Полесью, Кривбасс – лидер
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Бокс | 21.10.2025, 07:00
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Футбол | 21.10.2025, 07:04
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 11
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
19.10.2025, 10:14 3
Футбол
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
20.10.2025, 06:42
Бокс
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 88
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем