21 октября на «Центральный» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Кайрат» встретится с «Пафосом». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Кайрат

Команда имеет довольно типичную судьбу для своего, постсоветского региона. Появившись после войны, она была, по сути, республиканским представителем в союзных футбольных турнирах, и имела определенные успехи. И, закономерно, становилась чемпионом уже независимого Казахстана. Но в новых условиях ее отодвинули на вторые роли, благо, что периодически получалось теснить «Астану» и прочих нынешних фаворитов. В том числе в 2024-м году представитель Алматы победил в Премьер-Лиге, и сейчас старается отстоять титул.



Но, прежде всего, этот сезон запомнится сенсационным прорывом в Лиге чемпионов. В квалификации получилось с боями, но вполне по делу, пройти «Олимпию», «Слован» и «КуПС», а в решающем раунде, с «Селтиком», после пары нулевых ничьих удача улыбнулась в серии пенальти (впрочем, до этого таким же образом добивались успеха в Братиславе). Другое дело, что в основном раунде дебютант практически беззуб. Он уступил 1:4 «Спортингу» в Лиссабоне и дома 0:5 «Реалу».

Пафос

Клуб и похож, и полностью отличается от своего противника. Это тоже дебютант такого раунда, но при этом без какой-то долгой истории – по сути, он только недавно создан, а все успехи исчерпываются парой последних лет, когда выиграли сначала кубок Кипра, а потом и местное первенство.

При этом квалификацию команда прошла достаточно солидно и уверенно. Там удалось выбить «Маккаби Тель-Авив», киевское «Динамо» (с ним и вовсе было две победы) и «Црвену Звезду». В основном раунде этот дебютант начал неплохо: несмотря на раннее удаление, устояли на 0-0 на выезде с «Олимпиакосом». А потом дома разгромно уступили «Баварии», но все-таки при этом забили Нойеру хотя бы раз.

Статистика личных встреч

Конечно же, раньше эта пара не играла.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару довольно равной. Но гости выглядят перспективнее – ставим на них с форой «0» (коэффициент - 1,9).