Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Кайрат
21.10.2025 19:45 – FT 0 : 0
Пафос
Лига чемпионов
21 октября 2025, 21:41 | Обновлено 21 октября 2025, 21:43
Давид Луис имел супершанс. Пафос вдесятером сыграл вничью с Кайратом

Жоау Коррейя был удален уже на 4-й минуте матча, это рекорд в истории ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В раннем поединке Кайрат из Казахстана и Пафос из Кипра сыграли вничью (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Удаление у Пафоса стало рекордным по скорости в истории Лиги чемпионов. Жоау Коррейя получил красную карточку уже на 4-й минуте.

Хотя кипрский клуб весь матч играл вдесятером, но при этом много атаковал и имел шансы забить.

Один из супермоментов у Пафоса не реализовал знаменитый бразильский защитник Давид Луис, экс-игрок ПСЖ, Челси, Арсенала и Бенфики.

Кроме того, гол кипрского клуба на 72-й минуте был отменен после просмотра VAR из-за офсайда. Команды сыграли вничью (0:0) и поделили очки.

Для Кайрата это первое очко в истории Лиги чемпионов, а Пафос имеет в своем активе 2 пункта после 3 матчей.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

3-й тур. 21 октября. Алматы (Казахстан)

Кайрат (Казахстан) – Пафос (Кипр) – 0:0

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
