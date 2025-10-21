Давид Луис имел супершанс. Пафос вдесятером сыграл вничью с Кайратом
Жоау Коррейя был удален уже на 4-й минуте матча, это рекорд в истории ЛЧ
Вечером 21 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В раннем поединке Кайрат из Казахстана и Пафос из Кипра сыграли вничью (0:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Удаление у Пафоса стало рекордным по скорости в истории Лиги чемпионов. Жоау Коррейя получил красную карточку уже на 4-й минуте.
Хотя кипрский клуб весь матч играл вдесятером, но при этом много атаковал и имел шансы забить.
Один из супермоментов у Пафоса не реализовал знаменитый бразильский защитник Давид Луис, экс-игрок ПСЖ, Челси, Арсенала и Бенфики.
Кроме того, гол кипрского клуба на 72-й минуте был отменен после просмотра VAR из-за офсайда. Команды сыграли вничью (0:0) и поделили очки.
Для Кайрата это первое очко в истории Лиги чемпионов, а Пафос имеет в своем активе 2 пункта после 3 матчей.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
3-й тур. 21 октября. Алматы (Казахстан)
Кайрат (Казахстан) – Пафос (Кипр) – 0:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У игрока были проблемы с поиском жилья
Тернер «горняков» поздравил «сине-желтых» с победой над Азербайджаном