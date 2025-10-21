Вечером 21 октября прошел матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В одном из поединков Кайрат из Казахстана принимал Пафос из Кипра, игра завершилась вничью (0:0).

За Пафос играл знаменитый бразильский защитник Давид Луис, экс-игрок ПСЖ, Челси, Арсенала и Бенфики.

Удаление у Пафоса стало рекордным в ЛЧ. Жоау Коррейя получил красную карточку уже на 4-й минуте.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

3-й тур. 21 октября. Алматы (Казахстан)

Кайрат (Казахстан) – Пафос (Кипр) – 0:0

Видеообзор матча