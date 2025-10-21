Кайрат – Пафос – 0:0. Давид Луис и рекордно быстрое удаление. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
Вечером 21 октября прошел матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В одном из поединков Кайрат из Казахстана принимал Пафос из Кипра, игра завершилась вничью (0:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За Пафос играл знаменитый бразильский защитник Давид Луис, экс-игрок ПСЖ, Челси, Арсенала и Бенфики.
Удаление у Пафоса стало рекордным в ЛЧ. Жоау Коррейя получил красную карточку уже на 4-й минуте.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
3-й тур. 21 октября. Алматы (Казахстан)
Кайрат (Казахстан) – Пафос (Кипр) – 0:0
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В тройку лучших команд входят Кривбасс, Шахтер и Динамо