  Кайрат – Пафос – 0:0. Давид Луис и рекордно быстрое удаление. Видеообзор
Лига Чемпионов
Кайрат
21.10.2025 19:45 – FT 0 : 0
Пафос
Лига чемпионов
21 октября 2025, 22:56 | Обновлено 21 октября 2025, 22:57
482
0

Кайрат – Пафос – 0:0. Давид Луис и рекордно быстрое удаление. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

Кайрат – Пафос – 0:0. Давид Луис и рекордно быстрое удаление. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Луис

Вечером 21 октября прошел матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В одном из поединков Кайрат из Казахстана принимал Пафос из Кипра, игра завершилась вничью (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За Пафос играл знаменитый бразильский защитник Давид Луис, экс-игрок ПСЖ, Челси, Арсенала и Бенфики.

Удаление у Пафоса стало рекордным в ЛЧ. Жоау Коррейя получил красную карточку уже на 4-й минуте.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

3-й тур. 21 октября. Алматы (Казахстан)

Кайрат (Казахстан) – Пафос (Кипр) – 0:0

Видеообзор матча

События матча

4’
Жоау Коррейя (Пафос) получает красную карточку.
Лига чемпионов Пафос Кайрат Алматы Давид Луис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
