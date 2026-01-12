КОСТЮК: «Казалось, мы били со скоростью 150 км/час, что просто безумие»

Украинская теннисистка Марта Костюк провела пресс-конференцию после проигранного финала Арине Соболенко в Брисбене:

– Марта, очевидно, что сегодняшний результат не тот, которого ты хотела бы, но если посмотреть на всю неделю в целом, то ты показала потрясающие результаты. Как ты себя чувствуешь и как это поможет тебе начать сезон?

– Для меня это была отличная неделя. Три победы над теннисистками из топ-10. Больше я и пожелать не могла. А учитывая, что за весь прошлый год у меня была только одна победа над соперницами из первой десятки, для меня это отличное начало сезона. Это должно было случиться когда-нибудь. Я знаю, что мне просто нужно продолжать работать, я очень довольна этой неделей.

– Поздравляю с отличной неделей. Впечатляющая игра и в финале тоже. В этом матче было несколько феноменальных розыгрышей, мощные удары с задней линии, много отличных дроп-шотов, ваше работа ногами. Многое ли вы извлекли из сегодняшнего дня, когда смогли навязать борьбу первой ракетке мира?

– У нас были очень близкие матчи в Мадриде и в Риме, особенно в Мадриде. Мне кажется, что условия в Брисбене очень отличались от тех, что были в Испании и Италии. Например, тут корт был очень быстрым. Арина хорошо справилась, отбивая все мои глубокие мячи и просто поддерживая темп.

Я не могла сделать многого. Я пробовала разные способы, но, очевидно, я также не показала свой лучший теннис. Я не была физически готова на 100%. Мне казалось, что я могла бы лучше перекрывать корт (улыбается), потому что это же финал. У меня были очень сложные матчи против великолепных игроков. Я не травмирована или что-то в этом роде. Просто тело тоже устает.

А когда играешь против первой ракетки мира, нужно быть... Лучше, нужно быть готовой на 100%, потому что это дает тебе больше шансов.

В целом я очень довольна этой неделей. Я добилась большого прогресса на корте и за его пределами, и я считаю, что теннис – это не спринт, а марафон. У нас четыре турнира Grand Slam в году. Это много возможностей. Каждую неделю появляется возможность. Я довольна тем, как я реализовала свои возможности на этой неделе, и я думаю, что это то, что я обязательно возьму с собой дальше.

– Когда вы играете с кем-то вроде Арины, кажется, что она никогда не сбавляет обороты. Как вы сказали, теннис немного похож на марафон, но казалось, что вы бежали спринт в течение полтора часа.

– Да. Я бы хотела, чтобы в финале было больше разнообразия, но, как я уже сказала, игра была действительно очень, очень быстрой. Поэтому мне пришлось пойти другим путем. Не сработало.

Я думаю, что в конце концов это был отличный матч. Я очень рада, что смогла продержаться в матче так долго, как смогла. Я возвращалась в игру. Это было нелегко, потому что казалось, что я каждый раз упираюсь в стену, что я пробую разные вещи, но ничего не работает. Я продолжала пытаться. Я никогда не сдавалась.

Я дала себе лучший шанс. Это не сработало, но я думаю, что в конце концов это самое главное, потому что в прошлом году я почти всегда сдавалась во время матчей против таких игроков, а на этой неделе я этого не сделала, что для меня является очень большой победой. Я думаю, что это дает мне много возможностей и в будущем.

– На этой неделе вы одержали три победы над игроками из топ-10. Если вы будете продолжать играть так же, считаете ли вы, что заслуживаете места в топ-10 и сможете достичь его в этом году? Если говорить о ближайшем турнире в Мельбурне, как далеко, по вашему мнению, вы сможете пройти, если будете играть так же, как на этой неделе?

– Думаю, что если я буду продолжать побеждать игроков из топ-10, то, конечно, других вариантов быть не может. Имею в виду, что я буду игроком из топ-10, потому что тогда я просто буду далеко продвигаться на турнирах. Я так думаю. Это, конечно, моя цель, и эта неделя показала, что я не так уж и далека от нее. Я просто должна продолжать работать. Так что, да, все именно так.

Australian Open? У меня есть время, чтобы восстановиться. Я не играю в Аделаиде. Я немного восстановлюсь, немного отдохну и вернусь к работе. В целом я чувствую себя довольно свежей морально и физически за три дня.

У меня отличная команда, которая помогает мне восстанавливаться и оставаться счастливой. Я думаю, это тоже очень важно. Я еду в Мельбурн и очень рада снова увидеть свою украинскую семью, полакомиться украинской едой, увидеть свою подругу Эвалис, у которой день рождения.

Впереди несколько хороших дней, и я чувствую себя хорошо. Через неделю будет новый турнир, так что мы все начнем сначала. Посмотрим, как далеко я смогу зайти.

– Вы говорили об Украине во время награждения на корте. Полагаю, в мире сейчас много конфликтов, есть много других вещей, которые занимают первостепенное место. Считаете ли вы, что действительно важно просто подчеркивать то, что происходит у вас дома, чтобы люди не забывали об этом?

– Я считаю, что для меня важно правильно использовать свою платформу, а моя платформа – это Украина, потому что я представляю Украину, поэтому я считаю, что очень важно говорить об этом.

Я думаю, у меня определенная известность, много людей следят за мной, много людей смотрят на меня, дети и взрослые. С началом войны я поняла, что очень важно отстаивать то, во что ты веришь, и говорить об этом, идет ли речь о войне или о других убеждениях. Если это то, во что ты веришь, ты должен об этом говорить.

Независимо от того, что это, если ты во что-то веришь, ты должен об этом говорить. Я думаю, что это действительно важно для меня лично, потому что, как я уже сказала на корте, в моем доме, как и в доме, где живут мои родители, есть отопление, у них есть генераторы, поэтому даже если происходит отключение электричества, они все равно могут использовать электроэнергию, чтобы отапливать свой дом, но внутри все равно очень холодно. Родители моего мужа ходят по дому в куртках, потому что там очень холодно.

Понимаете, я здесь, я делаю свою работу, конечно, это самое важное, но в то же время реальность дома совсем другая. Я просто чувствую, что не могу игнорировать это и должна поделиться этим. У меня есть платформа для этого, и у меня есть голос. В моем положении нельзя не говорить об этом. Просто для меня это было бы негуманно.

– Похоже, что в первом сете вы особенно агрессивно принимали первую подачу. Некоторые удары были выигрышными, но некоторые оказались далеко за пределы корта. Считаете ли вы, что это риск, на который нужно идти против такой соперницы, как Арина, или в следующий раз вы будете играть более оборонительно и искать удары поосторожнее?

– Я бы сказала, что Арина была очень сильна. Некоторые ее подачи были просто потрясающими, скоростью 175 километров в час. Если вы теннисист, если вы знаете теннис, то понимаете, что это невероятно быстрая подача по ширине, и дело не в том, что она не попадала в корпус. Это была действительно широкая подача.

Так что, знаете, она очень хорошо подавала, а мой резанный форхенд на приеме не работал так хорошо, и я чувствовала, что она очень быстро получает преимущество в розыгрыше, поэтому я не хотела давать ей такую возможность. Я пробовала разные вещи, но, к сожалению, эти слайсы сегодня тоже не работали, я много пробила мимо.

Я была не такой быстрой, я бы сказала. Так что это как сочетание разных вещей. Я пробовала разные вещи, и, знаете, в тот момент, на корте, мне казалось, что это правильное решение. Это было почти единственное, что я могла сделать. Я пропускала много мячей, рисковала немного больше, чем обычно, потому что давление, которое она создает на корте, если играть немного короче, то это почти сразу приводит к мгновенному виннеру.

Я не была в выигрышной позиции. Так что было сложно. Но да, я пробовала разные вещи. Так что, знаете, что-то работало, а что-то нет. В целом я люблю агрессивный возврат. Она очень, очень хорошо возвращала мячи. Даже когда они летели в корт, скорость была невероятной. Мне действительно интересно, в некоторых моментах я хочу знать, какова была скорость мяча, потому что казалось, что мы били со скоростью 150 километров в час, что было просто безумием.

Думаю, когда я играла с ней на грунте, это был немного другой тип игры, поэтому ее мяч не ускорялся так быстро, как здесь. Здесь было действительно сложно что-то построить в розыгрыше, потому что мяч просто скользил по корту как сумасшедший.

Каждую неделю у нас разные условия, разные мячи, разная погода, разные корты. Так что, в следующий раз я попробую что-нибудь другое, наверное (улыбается).

– Марта, отличная неделя. Молодец. Была ситуация, когда ты сильно промахнулась, и Арина тоже была удивлена. Выражение твоего лица было таким: «Что произошло?». Она, возможно, была более удивлена, что мяч вылетел за пределы корта, и вы обе посмеялись над этим. Как ты оцениваешь этот момент?

– Это был сумасшедший удар. Я не знаю, как он попал в корт, это было действительно безумие. Я не думаю, что когда-либо в жизни играла таким ударом. Однажды я промахнулась во время подаче, кончиком ракетки дотронулась, и это был эйс, потому что мяч приземлился очень коротко. Это случилось со мной в Мадриде в прошлом году. Но я никогда не играла таким ударом.

Так что это было забавно, и, знаете, это было просто очень случайное выигрышное очко. Было забавно, как она остановилась, а потом отреагировала, но, в любом случае, мяч очень быстро срезался по корту. Да, это было забавно.

