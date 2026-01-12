Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 января 2026, 21:32 | Обновлено 12 января 2026, 21:35
Сыграет ли Забарный? Назван стартовый состав ПСЖ на дерби с Парижем

12 января в 22:10 в Париже состоится матч 1/16 финала Кубка Франции

Сыграет ли Забарный? Назван стартовый состав ПСЖ на дерби с Парижем
ПСЖ

12 января в 22:10 в Париже состоится матч 1/16 финала Кубка Франции.

ПСЖ и Париж проведут дерби на стадионе «Парк де Пренс».

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный заявлен в стартовом составе хозяев поля.

Победитель матча выйдет в 1/8 финала Кубка Франции.

Стартовые составы на кубковое дерби ПСЖ с Парижем

Париж Кубок Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный стартовые составы
Николай Степанов
