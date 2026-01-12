Франция12 января 2026, 21:32 | Обновлено 12 января 2026, 21:35
Сыграет ли Забарный? Назван стартовый состав ПСЖ на дерби с Парижем
12 января в 22:10 в Париже состоится матч 1/16 финала Кубка Франции
12 января в 22:10 в Париже состоится матч 1/16 финала Кубка Франции.
ПСЖ и Париж проведут дерби на стадионе «Парк де Пренс».
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный заявлен в стартовом составе хозяев поля.
Победитель матча выйдет в 1/8 финала Кубка Франции.
Стартовые составы на кубковое дерби ПСЖ с Парижем
