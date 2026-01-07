Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
07 января 2026, 21:28 | Обновлено 07 января 2026, 22:08
ВИДЕО. Ферран Торрес открыл счет для Барселоны в полуфинале Суперкубка

На 22-й минуте Барселона получила перевес над Атлетиком из Бильбао

Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

7 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Команды Барселона и Атлетик Бильбао играют в саудовском городе Джидда.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 22-й минуте Барселона получила перевес над Атлетиком из Бильбао

Ферран Торрес открыл счет для Барселоны (1:0).

ГОЛ! 1:0. Ферран Торрес, 22 мин

Николай Степанов
