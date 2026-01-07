Испания07 января 2026, 21:28 | Обновлено 07 января 2026, 22:08
ВИДЕО. Ферран Торрес открыл счет для Барселоны в полуфинале Суперкубка
На 22-й минуте Барселона получила перевес над Атлетиком из Бильбао
07 января 2026, 21:28 | Обновлено 07 января 2026, 22:08
7 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Команды Барселона и Атлетик Бильбао играют в саудовском городе Джидда.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Ферран Торрес открыл счет для Барселоны (1:0).
ГОЛ! 1:0. Ферран Торрес, 22 мин
