ВИДЕО. Счет уже разгромный. Молодой игрок забил 3-й гол для Барселоны

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
07 января 2026, 21:38 | Обновлено 07 января 2026, 22:04
Руни Барджи забил в ворота Атлетика, и каталонская команда ведет в три мяча

Getty Images/Global Images Ukraine. Руни Барджи

7 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Команды Барселона и Атлетик Бильбао играют в саудовском городе Джидда.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 34-й минуте Барселона довела до разгромного перевес над Атлетиком из Бильбао.

Руни Барджи забил гол для Барселоны (3:0).

ГОЛ! 3:0. Руни Барджи, 34 мин

Барселона – Атлетик. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Рафинья оформил дубль. Это 5-й гол Барселоны в ворота Атлетика
ВИДЕО. Четыре гола Барселоны за тайм. Рафинья похоронил все мечты Атлетика
Барселона Атлетик Бильбао Суперкубок Испании по футболу видео голов и обзор Барселона - Атлетик Руни Барджи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
