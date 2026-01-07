ВИДЕО. Счет уже разгромный. Молодой игрок забил 3-й гол для Барселоны

7 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Команды Барселона и Атлетик Бильбао играют в саудовском городе Джидда.

На 34-й минуте Барселона довела до разгромного перевес над Атлетиком из Бильбао.

Руни Барджи забил гол для Барселоны (3:0).

