Испания07 января 2026, 21:38 | Обновлено 07 января 2026, 22:04
305
0
ВИДЕО. Счет уже разгромный. Молодой игрок забил 3-й гол для Барселоны
Руни Барджи забил в ворота Атлетика, и каталонская команда ведет в три мяча
7 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Команды Барселона и Атлетик Бильбао играют в саудовском городе Джидда.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 34-й минуте Барселона довела до разгромного перевес над Атлетиком из Бильбао.
Руни Барджи забил гол для Барселоны (3:0).
ГОЛ! 3:0. Руни Барджи, 34 мин
Комментарии 0
