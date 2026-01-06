Тренеру Челси уже нашли замену. Он будет тренировать украинца
Гари О'Нил станет тренером «Страсбурга»
Английский специалист Гари О'Нил станет главным тренером «Страсбурга». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, французский клуб достиг соглашения с 42-летним специалистом. О'Нил у руля «Страсбурга» заменит Лиама Росеньора, который возглавил «Челси».
Последним местом работы Гари О'Нила был «Вулверхэмптон», который он покинул еще в 2024 году. В составе «Страсбурга» выступает украинский фулбек Эдуард Соболь.
Ранее сообщалось о том, что Михаил Мудрик может продолжить вою карьеру в «Страсбурге».
🚨🇫🇷 RC Strasbourg agree deal in principle to appoint Gary O’Neill as new head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026
BlueCo pick O’Neill as replacement for Liam Rosenior who’s signed for Chelsea.
Long term contract agreed today. pic.twitter.com/Rrc9zKVhc6
