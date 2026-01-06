Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренеру Челси уже нашли замену. Он будет тренировать украинца
Франция
Тренеру Челси уже нашли замену. Он будет тренировать украинца

Тренеру Челси уже нашли замену. Он будет тренировать украинца
Английский специалист Гари О'Нил станет главным тренером «Страсбурга». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, французский клуб достиг соглашения с 42-летним специалистом. О'Нил у руля «Страсбурга» заменит Лиама Росеньора, который возглавил «Челси».

Последним местом работы Гари О'Нила был «Вулверхэмптон», который он покинул еще в 2024 году. В составе «Страсбурга» выступает украинский фулбек Эдуард Соболь.

Ранее сообщалось о том, что Михаил Мудрик может продолжить вою карьеру в «Страсбурге».

Страсбург Гари О'Нил Вулверхэмптон чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Лиам Росеньор назначение тренера Фабрицио Романо Эдуард Соболь
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
