Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лунин в заявке, Мбаппе не сыграет. Реал отправился за Суперкубком Испании
Испания
06 января 2026, 15:57 | Обновлено 06 января 2026, 16:04
Лунин в заявке, Мбаппе не сыграет. Реал отправился за Суперкубком Испании

Звездный форвард не поехал на турнир

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Реал отправляется в Саудовскую Аравию, где состоятся матчи за Суперкубок Испании. Несмотря на все надежды клуба, форвард Килиан Мбаппе не успел восстановиться после травмы колена.

Французский бомбардир не включен в заявку на турнир. В списке есть украинский вратарь Андрей Лунин.

В полуфинале 8 января Реал сыграет против Атлетико, а в другом полуфинале встретятся Барселона и Атлетик Бильбао.

Ранее сообщалось, что клуб требует от наставника Хаби Алонсо начать 2026 год с трофея.

Килиан Мбаппе Андрей Лунин Суперкубок Испании по футболу Реал Мадрид
