Лунин в заявке, Мбаппе не сыграет. Реал отправился за Суперкубком Испании
Звездный форвард не поехал на турнир
Реал отправляется в Саудовскую Аравию, где состоятся матчи за Суперкубок Испании. Несмотря на все надежды клуба, форвард Килиан Мбаппе не успел восстановиться после травмы колена.
Французский бомбардир не включен в заявку на турнир. В списке есть украинский вратарь Андрей Лунин.
В полуфинале 8 января Реал сыграет против Атлетико, а в другом полуфинале встретятся Барселона и Атлетик Бильбао.
Ранее сообщалось, что клуб требует от наставника Хаби Алонсо начать 2026 год с трофея.
