Лунин в заявке, Мбаппе не сыграет. Реал отправился за Суперкубком Испании

Реал отправляется в Саудовскую Аравию, где состоятся матчи за Суперкубок Испании. Несмотря на все надежды клуба, форвард Килиан Мбаппе не успел восстановиться после травмы колена.

Французский бомбардир не включен в заявку на турнир. В списке есть украинский вратарь Андрей Лунин.

В полуфинале 8 января Реал сыграет против Атлетико, а в другом полуфинале встретятся Барселона и Атлетик Бильбао.

Ранее сообщалось, что клуб требует от наставника Хаби Алонсо начать 2026 год с трофея.