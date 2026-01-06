Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 января 2026, 15:51
Артем пойдет на повышение. Европейский гранд готов подписать Довбика

Украинского нападающего связывают с Ювентусом

Артем пойдет на повышение. Европейский гранд готов подписать Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Ювентус» в зимнее трансферное окно хочет усилить свою линию атаки новым игроком, сообщает Tuttosport, и одним из приоритетных вариантов для туринского клуба является украинский форвард «Ромы» Артем Довбик.

По информации источника, в идеале «старая синьора» хотела бы подписать нападающего «Пармы» Матео Пеллегрино, но его трансфер является сложным, так как оценивается в 30 млн евро. К тому же, сам клуб не хочет отпускать своего игрока в середине сезона. Также сложными для «Ювентуса» выглядят подписания Александера Серлота из «Атлетико» и Лоренцо Лукки из «Наполи».

«Наиболее вероятными являются переговоры с «Ромой» по поводу Артема Довбика, который покидает клуб, поскольку больше не входит в планы Гасперини. Однако «джалоросси» стремятся к полноценному трансферу», - пишет издание. Крайним же решением для «Ювентуса», как отмечается, является вариант с подписанием 39-летнего Эдина Джеко из «Фиорентины».

Сообщалось, что «Рома» ошеломила новой ценой на Довбика.

