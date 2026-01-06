Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Спортингу интересен лидер полузащиты Шахтера
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 14:49 | Обновлено 06 января 2026, 15:54
1205
0

Спортингу интересен лидер полузащиты Шахтера

Марлон Гомес привлек внимание одного из португальских грандов

Спортингу интересен лидер полузащиты Шахтера
shakhtar.com. Марлон Гомес

Лиссабонский «Спортинг» рассматривает возможности усиления собственной средней линии в январское трансферное окно.

«Львы» хотят подписать футболиста на позицию «восьмерки», и в фокусе их внимания ныне находятся два футболиста – 22-летний Хави Герра из «Валенсии» и его ровесник Марлон Гомес из «Шахтера».

В «Спортинге» считают, что Герра обладает лучшими физическими данными, кроме того «Валенсия» готова его продать. Что касается Марлона Гомеса, то португальцы полагают, что этот хавбек лучше показывает себя на позиции «шестерки», однако они также убеждены, что «Шахтер» будет готов к продаже бразильца при хорошем предложении.

Как в случае с Геррой, так и в случае с Марлоном Гомесом боссы «Спортинга» понимают, что речь идет о дорогостоящих футболистах.

Ранее сообщалось, что возможность подписания Марлона Гомеса оценивает «Фламенго».

Марлон Гомес Шахтер Донецк Спортинг Лиссабон трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Visão de Mercado
