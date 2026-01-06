ОФИЦИАЛЬНО. Главный претендент на УПЛ расторг контракт с голкипером
Ожидается, что Никита Федотов продолжит карьеру в составе «Эпицентра»
Голкипер Никита Федотов и черновицкая «Буковина» договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба клуба Первой Лиги:
«ФК «Буковина» благодарит Никиту за время, проведенное в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей футбольной карьере!»
25-летний украинский вратарь присоединился к «Буковине» в июне 2025-го. За основную команду «желто-черных» вратарь так и не дебютировал, однако провел за «Буковину-2» в чемпионате Второй лиги семь поединков (восемь пропущенных мячей, два «сухих» матча).
Ожидается, что Федотов продолжит карьеру в элитном дивизионе – по информации Sport.ua, Никита тренируется в составе дебютанта Премьер-лиги «Эпицентра».
