ОФИЦИАЛЬНО. Главный претендент на УПЛ расторг контракт с голкипером

Голкипер Никита Федотов и черновицкая «Буковина» договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба клуба Первой Лиги:

«ФК «Буковина» благодарит Никиту за время, проведенное в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей футбольной карьере!»

25-летний украинский вратарь присоединился к «Буковине» в июне 2025-го. За основную команду «желто-черных» вратарь так и не дебютировал, однако провел за «Буковину-2» в чемпионате Второй лиги семь поединков (восемь пропущенных мячей, два «сухих» матча).

Ожидается, что Федотов продолжит карьеру в элитном дивизионе – по информации Sport.ua, Никита тренируется в составе дебютанта Премьер-лиги «Эпицентра».