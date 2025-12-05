Уже тренируется с командой. Клуб УПЛ близок к подписанию вратаря

Как стало известно Sport.ua, вратарь «Буковины» Никита Федотов уже некоторое время тренируется с «Эпицентром» и может в ближайшее время подписать контракт с клубом УПЛ и пойти на повышение.

Карьера в «Буковине» у вратаря не сложилась, у него ни одного выхода на поле в этом сезоне, игровую практику он получает исключительно во Второй лиге, играя за «Буковину-2».

Контракт Никиты с черновицким клубом рассчитан до конца июня 2026 года, но «Буковина» вряд ли будет держать его в клубе до окончания контракта.

Игорь ЛИСЕНКО