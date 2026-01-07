Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона – Атлетик. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
07 января 2026, 22:21 | Обновлено 07 января 2026, 22:25
129
0

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Суперкубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

7 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании.

Команды Барселона и Атлетик Бильбао играют в саудовском городе Джидда.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

За первый тайм Барселона забила 4 гола в ворота Атлетика из Бильбао (4:0, перерыв).

Забитыми мячами отличились: Ферран Торрес, Фермин Лопес, Руни Барджи, Рафинья.

ГОЛ! 1:0. Ферран Торрес, 22 мин

ГОЛ! 2:0. Фермин Лопес, 30 мин

ГОЛ! 3:0. Руни Барджи, 34 мин

ГОЛ! 4:0. Рафинья, 38 мин

ГОЛ! 5:0. Рафинья, 52 мин

По теме:
ВИДЕО. Рафинья оформил дубль. Это 5-й гол Барселоны в ворота Атлетика
ВИДЕО. Четыре гола Барселоны за тайм. Рафинья похоронил все мечты Атлетика
ВИДЕО. Счет уже разгромный. Молодой игрок забил 3-й гол для Барселоны
Барселона Атлетик Бильбао Суперкубок Испании по футболу видео голов и обзор Ферран Торрес Барселона - Атлетик Фермин Лопес Рафинья Диас Руни Барджи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
