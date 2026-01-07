Испания07 января 2026, 22:21 | Обновлено 07 января 2026, 22:25
129
0
Барселона – Атлетик. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Суперкубка Испании
07 января 2026, 22:21 | Обновлено 07 января 2026, 22:25
129
0
7 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании.
Команды Барселона и Атлетик Бильбао играют в саудовском городе Джидда.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
За первый тайм Барселона забила 4 гола в ворота Атлетика из Бильбао (4:0, перерыв).
Забитыми мячами отличились: Ферран Торрес, Фермин Лопес, Руни Барджи, Рафинья.
ГОЛ! 1:0. Ферран Торрес, 22 мин
ГОЛ! 2:0. Фермин Лопес, 30 мин
ГОЛ! 3:0. Руни Барджи, 34 мин
ГОЛ! 4:0. Рафинья, 38 мин
ГОЛ! 5:0. Рафинья, 52 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 января 2026, 06:22 2
Боксер не считает, что ему нужна политика
Бокс | 07 января 2026, 04:32 0
Американец – о будущем
Футбол | 07.01.2026, 13:39
Футбол | 07.01.2026, 20:21
Футбол | 07.01.2026, 07:11
Комментарии 0
Популярные новости
07.01.2026, 08:20 16
06.01.2026, 07:24 2
06.01.2026, 13:37 1
06.01.2026, 00:42
06.01.2026, 10:04 23
07.01.2026, 06:02 1
06.01.2026, 10:05 1
06.01.2026, 09:11 5