Барселона – Атлетик. Видео голов и обзор матча (обновляется)

7 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании.

Команды Барселона и Атлетик Бильбао играют в саудовском городе Джидда.

За первый тайм Барселона забила 4 гола в ворота Атлетика из Бильбао (4:0, перерыв).

Забитыми мячами отличились: Ферран Торрес, Фермин Лопес, Руни Барджи, Рафинья.

ГОЛ! 1:0. Ферран Торрес, 22 мин

ГОЛ! 2:0. Фермин Лопес, 30 мин

ГОЛ! 3:0. Руни Барджи, 34 мин

ГОЛ! 4:0. Рафинья, 38 мин

ГОЛ! 5:0. Рафинья, 52 мин