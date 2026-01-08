ФОТО. Яркие эмоции Роналду. Его команда проиграла второй матч подряд
Аль-Наср уступил Аль-Кадисии в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Наср проиграл в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Кадисии (1:2).
Португалец Криштиану Роналду отметился забитым мячом с пенальти, это его 958-й гол в карьере.
Сначала счет для гостей открыл Хулиан Киньонес, а затем преимущество гостей удвоил Найтан Нандес.
Аль-Наср сумел сократить отставание в конце матча благодаря пенальти от Роналду, но на большее команду не хватило.
Саудовская Аравия. 14-й тур, 8 января 2026
Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2
Голы: Роналду, 81 (пен) – Киньонес, 51, Нандес, 67
Видео голов и обзор матча
