Саудовская Аравия
08 января 2026, 23:34
Аль-Наср уступил Аль-Кадисии в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии

ФОТО. Яркие эмоции Роналду. Его команда проиграла второй матч подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Аль-Наср проиграл в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Кадисии (1:2).

Португалец Криштиану Роналду отметился забитым мячом с пенальти, это его 958-й гол в карьере.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Сначала счет для гостей открыл Хулиан Киньонес, а затем преимущество гостей удвоил Найтан Нандес.

Аль-Наср сумел сократить отставание в конце матча благодаря пенальти от Роналду, но на большее команду не хватило.

Саудовская Аравия. 14-й тур, 8 января 2026

Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2

Голы: Роналду, 81 (пен) – Киньонес, 51, Нандес, 67

Видео голов и обзор матча

