Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Он оставлял пустоту». Моуриньо оценил игру Судакова в матче с Брагой
Португалия
08 января 2026, 22:48 |
Тренер Бенфики – о причинах поражения в 1/2 финала Кубка лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился мнениями об игре украинского полузащитника Георгия Судакова в проигранном матче 1/2 финала Кубка лиги с «Брагой» (1:3).

«Разница между первым и вторым таймами заключалась в том, что Судаков и Баррейру начали гораздо больше проявлять себя в игре. В первом тайме они были очень высоко на поле и оставляли пустоту. Они не могли связать игру. Во втором тайме они начали больше работать с мячом и опускаться глубже.

Мы хорошо подготовились к этому матчу, мы готовились в том смысле, ожидая, что «Брага» будет играть так же, как в матче чемпионата с нами, или же попытается что-то немного изменить, потому что второй тайм тогда был для них очень тяжелым», - цитирует Моуриньо Mais Futebol.

Ранее экс-вратарь «Бенфики» Артур Мораеш раскритиковал украинцев Анатолия Трубина и Георгия Судакова.

Жозе Моуриньо Бенфика Брага Кубок португальской лиги по футболу Георгий Судаков
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
