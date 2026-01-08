МОУРИНЬО: «Вратари сегодня в Португалии являются настоящей проблемой»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо раскритиковал вратаря «Браги» Лукаша Горничека за то, что тот регулярно тянул время в матче 1/2 финала Кубка лиги.

«Второй тайм для «Браги» был тяжелым, им было трудно сдерживать нас, но он не был ужасным для них. Единственное, что было ужасным, это то, что является рутинным делом в нашем чемпионате, то, что я очень критиковал в турецкой лиге, и теперь то же самое можно найти в Португалии. Это вратари. Им не хватает минимума достоинства, минимума профессионализма, минимума уважения к игре, потому что они прекрасно знают, что когда вратарь травмирован, игра останавливается.

Одна из немногих хороших вещей, которые сделал сегодня арбитр, это показал желтую карточку их голкиперу примерно на 30-й минуте, но потом они начинают считать: «Один, два, три...» И не доводят дело до конца. Вратари в наши дни в Португалии являются настоящей проблемой. Они имеют слишком большой контроль над динамикой игры», - цитирует Моуриньо Mais Futebol.

