Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МОУРИНЬО: «Вратари сегодня в Португалии являются настоящей проблемой»
Португалия
08 января 2026, 23:05 | Обновлено 08 января 2026, 23:06
1028
2

МОУРИНЬО: «Вратари сегодня в Португалии являются настоящей проблемой»

Тренер Бенфики раскритиковал голкипера Браги

08 января 2026, 23:05 | Обновлено 08 января 2026, 23:06
1028
2 Comments
МОУРИНЬО: «Вратари сегодня в Португалии являются настоящей проблемой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо раскритиковал вратаря «Браги» Лукаша Горничека за то, что тот регулярно тянул время в матче 1/2 финала Кубка лиги.

«Второй тайм для «Браги» был тяжелым, им было трудно сдерживать нас, но он не был ужасным для них. Единственное, что было ужасным, это то, что является рутинным делом в нашем чемпионате, то, что я очень критиковал в турецкой лиге, и теперь то же самое можно найти в Португалии. Это вратари. Им не хватает минимума достоинства, минимума профессионализма, минимума уважения к игре, потому что они прекрасно знают, что когда вратарь травмирован, игра останавливается.

Одна из немногих хороших вещей, которые сделал сегодня арбитр, это показал желтую карточку их голкиперу примерно на 30-й минуте, но потом они начинают считать: «Один, два, три...» И не доводят дело до конца. Вратари в наши дни в Португалии являются настоящей проблемой. Они имеют слишком большой контроль над динамикой игры», - цитирует Моуриньо Mais Futebol.

Ранее экс-вратарь «Бенфики» Артур Мораеш разхвалил украинцев Анатолия Трубина и Георгия Судакова.

По теме:
«Он оставлял пустоту». Моуриньо оценил игру Судакова в матче с Брагой
Моуриньо могут уволить из Бенфики. Кто станет тренером Судакова и Трубина?
Жозе МОУРИНЬО: «Это был очевидный провал. Можно констатировать, что...»
Бенфика Брага Жозе Моуриньо Кубок португальской лиги по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милан – Дженоа – 1:1. С ассистом Малиновского. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08 января 2026, 23:59 0
Милан – Дженоа – 1:1. С ассистом Малиновского. Видео голов и обзор матча
Милан – Дженоа – 1:1. С ассистом Малиновского. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Италии

Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Биатлон | 08 января 2026, 09:57 4
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка

Дарья Долидович получила разрешение от IBU

Денис ПОПОВ: «Президент Динамо сказал, что на меня рассчитывают»
Футбол | 08.01.2026, 17:49
Денис ПОПОВ: «Президент Динамо сказал, что на меня рассчитывают»
Денис ПОПОВ: «Президент Динамо сказал, что на меня рассчитывают»
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Футбол | 08.01.2026, 09:02
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Биатлон | 08.01.2026, 13:50
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Плак, плак. 
У Браги вчора голкіпер був одним із найкращих. Надто, на початку, коли Бенфіка полізла, кілька м'ячів витягнув. Це, зокрема, збило запал.
Ответить
0
Victor673256ua
А тренери не є проблемою?)
Ответить
0
Популярные новости
Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
07.01.2026, 04:30 12
Теннис
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
07.01.2026, 22:34 19
Бокс
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
07.01.2026, 14:10 6
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 5
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
07.01.2026, 06:23 14
Футбол
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем