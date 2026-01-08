Стало известно, где Динамо U-19 примет Атлетико в матче Юношеской Лиги УЕФА

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
08 января 2026, 23:00 | Обновлено 08 января 2026, 23:57
Поединок пройдет в Турции на стадионе «Мардан»

ФК Динамо

Стали известны дата и место проведения поединка Юношеской Лиги УЕФА между киевским «Динамо» и мадридским «Атлетико».

Поединок примет стадион «Мардан» в турецком городе Анталья. Матч состоится 4 февраля, стартовый свисток запланирован на 12:00 по киевскому времени.

На пути к противостоянию с «матрасниками» юношеская команда столичного гранда сначала одолела «Броммапойкарну» в двухматчевом противостояния, а после этого победила «Хиберниан».

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» усилит основной состав игроками команды U-19.

По теме:
ВИДЕО. Защита титула и европейский опыт. 2025 год для Динамо U-19
ВИДЕО. Динамо опубликовало все 92 гола юношеской команды U-19 в 2025 году
Василий КАЮК: «Это не ключевая необходимость для ЛНЗ в условиях войны»
Динамо Киев U-19 Атлетико Мадрид U-19 Юношеская лига УЕФА стадионы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
