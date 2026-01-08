Стало известно, где Динамо U-19 примет Атлетико в матче Юношеской Лиги УЕФА
Поединок пройдет в Турции на стадионе «Мардан»
Стали известны дата и место проведения поединка Юношеской Лиги УЕФА между киевским «Динамо» и мадридским «Атлетико».
Поединок примет стадион «Мардан» в турецком городе Анталья. Матч состоится 4 февраля, стартовый свисток запланирован на 12:00 по киевскому времени.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На пути к противостоянию с «матрасниками» юношеская команда столичного гранда сначала одолела «Броммапойкарну» в двухматчевом противостояния, а после этого победила «Хиберниан».
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» усилит основной состав игроками команды U-19.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Италии
Слюбик может продолжить карьеру в Чехии