Стало известно, где Динамо U-19 примет Атлетико в матче Юношеской Лиги УЕФА

Стали известны дата и место проведения поединка Юношеской Лиги УЕФА между киевским «Динамо» и мадридским «Атлетико».

Поединок примет стадион «Мардан» в турецком городе Анталья. Матч состоится 4 февраля, стартовый свисток запланирован на 12:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На пути к противостоянию с «матрасниками» юношеская команда столичного гранда сначала одолела «Броммапойкарну» в двухматчевом противостояния, а после этого победила «Хиберниан».

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» усилит основной состав игроками команды U-19.