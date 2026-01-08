Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
08 января 2026, 23:12 | Обновлено 08 января 2026, 23:38
Какое по счету Эль Класико? Определена финальная пара Суперкубка Испании

Трофей в Саудовской Аравии разыграют Барселона и Реал Мадрид

Трофей Суперкубка Испании

В городе Джидда (Саудовская Аравия) завершились все матчи 1/2 финала Суперкубка Испании.

В решающий поединок турнира пробились два главных гранда страны: Барселона и Реал Мадрид.

Каталонцы в полуфинале уничтожили Атлетик Бильбао 5:0, а сливочные переиграли Атлетико со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Финальный поединок Суперкубка Испании состоится в воскресенье, 11 января, на стадионе King Abdullah Sports City (Джидда).

Это будет 263-е Эль Класико в истории (учтены только официальные игры). У Барселоны – 104 победы и 436 голов, у Реала – 106 викторий и 442 забитых мяча. Еще 52 встречи завершались вничью.

Суперкубок Испании. 7–8 января, 1/2 финала

  • 07.01.2026, 21:00. Барселона – Атлетик – 5:0

Голы: Торрес, 22, Фермин, 30, Барджи, 34, Рафинья, 38, 52

  • 08.01.2026, 21:00. Атлетико – Реал Мадрид – 1:2

Голы: Серлот, 58 – Вальверде, 2, Родриго, 55

Сетка плей-офф

Статистика Эль Класико

Инфографика

Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал Суперкубок Испании по футболу Атлетик Бильбао Атлетико Мадрид Барселона - Атлетик Атлетико - Реал Мадрид статистические расклады
