Какое по счету Эль Класико? Определена финальная пара Суперкубка Испании

В городе Джидда (Саудовская Аравия) завершились все матчи 1/2 финала Суперкубка Испании.

В решающий поединок турнира пробились два главных гранда страны: Барселона и Реал Мадрид.

Каталонцы в полуфинале уничтожили Атлетик Бильбао 5:0, а сливочные переиграли Атлетико со счетом 2:1.

Финальный поединок Суперкубка Испании состоится в воскресенье, 11 января, на стадионе King Abdullah Sports City (Джидда).

Это будет 263-е Эль Класико в истории (учтены только официальные игры). У Барселоны – 104 победы и 436 голов, у Реала – 106 викторий и 442 забитых мяча. Еще 52 встречи завершались вничью.

Суперкубок Испании. 7–8 января, 1/2 финала

07.01.2026, 21:00. Барселона – Атлетик – 5:0

Голы: Торрес, 22, Фермин, 30, Барджи, 34, Рафинья, 38, 52

08.01.2026, 21:00. Атлетико – Реал Мадрид – 1:2

Голы: Серлот, 58 – Вальверде, 2, Родриго, 55

Сетка плей-офф

Статистика Эль Класико

Инфографика