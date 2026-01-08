Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Малиновский догнал Шевченко по количеству ассистов в Серии А
Италия
08 января 2026, 23:06 | Обновлено 08 января 2026, 23:17
Малиновский догнал Шевченко по количеству ассистов в Серии А

Вспомним всех украинских футболистов, отмечавшихся результативными передачами в чемпионате Италии

Малиновский догнал Шевченко по количеству ассистов в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский отметился 29-й результативной передачей в Серии А.

Произошло это в выездном матче 19 тура против Милана.

Благодаря этому ассисту Малиновский, по информации Transfermarkt, настиг Андрея Шевченко, который в свое время также осуществил 29 результативных передач, играя за Милан.

Ассисты украинцев в Серии А

  • 29 – Андрей Шевченко (Милан)
  • 29 – Руслан Малиновский (24 – Аталанта, 5 – Дженоа)
  • 7 – Александр Заваров (Ювентус)
  • 6 – Виктор Коваленко (5 – Специя, 1 – Эмполи)
  • 3 – Артем Довбик (Рома)
  • 2 – Евгений Шахов (Лечче)
  • 1 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
Harun Bakircioğlu
Непонятно, что с Коваленко случилось, все его расхваливали с самой молодежки, и плохой футболист не сделал бы 6 ассистов. Характером видно не вышел.
