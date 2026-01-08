Италия08 января 2026, 23:06 | Обновлено 08 января 2026, 23:17
827
1
Малиновский догнал Шевченко по количеству ассистов в Серии А
Вспомним всех украинских футболистов, отмечавшихся результативными передачами в чемпионате Италии
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский отметился 29-й результативной передачей в Серии А.
Произошло это в выездном матче 19 тура против Милана.
Благодаря этому ассисту Малиновский, по информации Transfermarkt, настиг Андрея Шевченко, который в свое время также осуществил 29 результативных передач, играя за Милан.
Ассисты украинцев в Серии А
- 29 – Андрей Шевченко (Милан)
- 29 – Руслан Малиновский (24 – Аталанта, 5 – Дженоа)
- 7 – Александр Заваров (Ювентус)
- 6 – Виктор Коваленко (5 – Специя, 1 – Эмполи)
- 3 – Артем Довбик (Рома)
- 2 – Евгений Шахов (Лечче)
- 1 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
Непонятно, что с Коваленко случилось, все его расхваливали с самой молодежки, и плохой футболист не сделал бы 6 ассистов. Характером видно не вышел.
