Малиновский догнал Шевченко по количеству ассистов в Серии А

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский отметился 29-й результативной передачей в Серии А.

Произошло это в выездном матче 19 тура против Милана.

Благодаря этому ассисту Малиновский, по информации Transfermarkt, настиг Андрея Шевченко, который в свое время также осуществил 29 результативных передач, играя за Милан.

Ассисты украинцев в Серии А