Украина. Премьер лига
08 января 2026, 23:19
Легионер из клуба Премьер-лиги досрочно покинул чемпионат Украины

Львовские «Карпаты» решили попрощаться с экс-игроком сборной Эквадора Диего Паласиосом

ФК Карпаты Львов. Диего Паласиос

Левый защитник львовских «Карпат» и бывший футболист сборной Эквадора Диего Паласиос досрочно покинул чемпионат Украины. Об этом сообщил ТаТоТаке.

По информации источника, тренерский штаб оказался недоволен выступлением 26-летнего футболиста и больше не заинтересован в его услугах. По этой причине арендное соглашение с Паласиосом было разорвано и игрок уехал из рассположения львовской команды.

Контракт Диего принадлежит бразильскому «Коринтиансу». В своей карьере защитник играл также за эквадорский «Аукас», нидерландский «Виллем II» и американский «Лос-Анджелес».

В нынешнем сезоне Паласиос провел всего две игры за «Карпаты» – в Премьер-лиге и Кубке Украины. В активе Диего 12 матчей в футболке сборной Эквадора.

К возобновлению второй части чемпионата Украины львовский клуб будет готовиться под руководством нового тренера – испанский специалист Фран Фернандес заменил на этой должности украинца Владислава Лупашко.

Николай Тытюк
