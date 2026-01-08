Легионер из клуба Премьер-лиги досрочно покинул чемпионат Украины
Львовские «Карпаты» решили попрощаться с экс-игроком сборной Эквадора Диего Паласиосом
Левый защитник львовских «Карпат» и бывший футболист сборной Эквадора Диего Паласиос досрочно покинул чемпионат Украины. Об этом сообщил ТаТоТаке.
По информации источника, тренерский штаб оказался недоволен выступлением 26-летнего футболиста и больше не заинтересован в его услугах. По этой причине арендное соглашение с Паласиосом было разорвано и игрок уехал из рассположения львовской команды.
Контракт Диего принадлежит бразильскому «Коринтиансу». В своей карьере защитник играл также за эквадорский «Аукас», нидерландский «Виллем II» и американский «Лос-Анджелес».
В нынешнем сезоне Паласиос провел всего две игры за «Карпаты» – в Премьер-лиге и Кубке Украины. В активе Диего 12 матчей в футболке сборной Эквадора.
К возобновлению второй части чемпионата Украины львовский клуб будет готовиться под руководством нового тренера – испанский специалист Фран Фернандес заменил на этой должности украинца Владислава Лупашко.
