Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент украинского клуба недоволен комплектованием команды
Украина. Вторая лига
09 января 2026, 16:51 | Обновлено 09 января 2026, 17:01
818
0

Президент украинского клуба недоволен комплектованием команды

Сергей Билан присоединился к «Ужгороду», Феликс Ардельянов ушел по решению Балажинца

09 января 2026, 16:51 | Обновлено 09 января 2026, 17:01
818
0
Президент украинского клуба недоволен комплектованием команды
ФК Ужгород. Рудольф Балажинец

Бывший спортивный директор «Миная» Сергей Билан присоединился к «Ужгороду», который выступает во Второй лиге чемпионата Украины.

Кроме того, клуб покинул другой функционер – Феликс Ардельянов, который отвечал за селекцию футболистов и поиск молодых талантов. Сообщается, что такие изменения были обусловлены тем, что президент Рудольф Балажинец недоволен комплектованием команды.

После прихода Билана «Ужгород» планирует провести активную работу на трансферном рынке, а не делать ставку только на местных исполнителей, как это было до недавнего момента.

После своего ухода Ардельянов сосредоточится на помощи ФК ЮКСА из Первой лиги, хотя функционер и не работает официально в структуре клуба изх Тарасовки.

«Ужгород» набрал 24 балла и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице Группы А. На данный момент команда имеет серию из шести матчей без побед и пяти игр, которые завершились поражениями.

По теме:
Виктор Скрипник догнал Валерия Лобановского в историческом рейтинге
Кривбасс взял 31 игрока на тренировочные сборы в Испании. Есть ли Мендоса?
Экс-игрок Динамо и Черноморца раздумывает над завершением карьеры
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Ужгород Сергей Билан
Николай Тытюк Источник: UA-Football
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Бокс | 08 января 2026, 16:48 0
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»

Боксер обратился к болельщикам на фоне гибели своих тренеров

Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Футбол | 09 января 2026, 08:03 8
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины

Лунин может перебраться в «Ньюкасл»

Назван фаворит на подписание Лунина. Это победитель еврокубка
Футбол | 09.01.2026, 13:17
Назван фаворит на подписание Лунина. Это победитель еврокубка
Назван фаворит на подписание Лунина. Это победитель еврокубка
Левандовски рассказал, почему Барселона просила его перестать забивать голы
Футбол | 09.01.2026, 16:15
Левандовски рассказал, почему Барселона просила его перестать забивать голы
Левандовски рассказал, почему Барселона просила его перестать забивать голы
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Теннис | 09.01.2026, 12:27
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
09.01.2026, 00:13 1
Бокс
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
08.01.2026, 07:38
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
07.01.2026, 22:20 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 20
Теннис
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 6
Футбол
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем