Президент украинского клуба недоволен комплектованием команды

Бывший спортивный директор «Миная» Сергей Билан присоединился к «Ужгороду», который выступает во Второй лиге чемпионата Украины.

Кроме того, клуб покинул другой функционер – Феликс Ардельянов, который отвечал за селекцию футболистов и поиск молодых талантов. Сообщается, что такие изменения были обусловлены тем, что президент Рудольф Балажинец недоволен комплектованием команды.

После прихода Билана «Ужгород» планирует провести активную работу на трансферном рынке, а не делать ставку только на местных исполнителей, как это было до недавнего момента.

После своего ухода Ардельянов сосредоточится на помощи ФК ЮКСА из Первой лиги, хотя функционер и не работает официально в структуре клуба изх Тарасовки.

«Ужгород» набрал 24 балла и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице Группы А. На данный момент команда имеет серию из шести матчей без побед и пяти игр, которые завершились поражениями.