Сотрудничество Ужгорода и ЮКСА: Ардельянов работает в двух клубах
Феликс помогает команде из Тарасовки закрыть проблемные места
Украинские команды ЮКСА (Первая лига Украины) и Ужгород (Вторая лига Украины) начали сотрудничество.
Ключевая фигура в связях между командами – Феликс Ардельянов. По информации Sport.ua, Ардельянов присутствовал на корпоративе ЮКСА, где и были достигнуты договоренности.
Ардельянов работает в Ужгороде, где отвечает за селекцию футболистом и поиск молодых талантов. Феликс и президент ЮКСА Сергей Лесник пожали руки – теперь клубы могут без особых проблем арендовать футболистов друг у друга.
Ардельянов также неофициально занимает должность спортивного директора ЮКСА. Лесник полностью доверяет Феликсу – Ардельянов ведет переговоры с разными футболистами, обсуждает с ними зарплату и предлагает присоединиться к клубу из Тарасовки. Задача ЮКСА и Ардельянова укрепить и закрыть проблемные места в команде.
В таблице Первой лиги Украины ЮКСА занимает седьмое место с 23 очками. Ужгород во Второй лиге страны идет на седьмой позиции в Группе А.
Ранее Sport.ua сообщал о том, что зимой клуб ЮКСА покинут сразу четверо футболистов: Гильерме Насименто, Матеус Паглиарини, Венделл Сантос, Никита Петрук.
