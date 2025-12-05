Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский клуб попрощается с четырьмя футболистами зимой
Украина. Первая лига
Украинский клуб попрощается с четырьмя футболистами зимой

Эксклюзивная информация о состоянии «крестоносцев»

Украинский клуб попрощается с четырьмя футболистами зимой
ФК ЮКСА

Как стало известно Sport.ua, в зимнее трансферное окно на «ЮКСА» ожидают серьезные изменения.

Команду покинут следующие игроки: Гильерме Насименто (2 матча в этом сезоне), Матеус Паглиарини (7 матчей в этом сезоне, 2 гола), Венделл Сантос (15 матчей в этом сезоне, 2 гола), Никита Петрук (6 матчей в этом сезоне).

Матеус Фого (11 матчей, 524 минуты) недоволен игровым временем в этом сезоне, ему предложена аренда в «Ужгород».

36-летний Олег Синьогуб (8 матчей) всерьез задумывается о завершении карьеры футболиста уже сейчас, хотя его контракт с «ЮКСА» истекает летом 2026 года.

Матвей Харченко (3 матча в этом сезоне) перенес операцию и проходит восстановление после травмы.

Что касается усиления, то информация следующая: «ЮКСА» ведет переговоры по переходу Антония Эмере из «Ужгорода» и предлагает контракт Давронбеку Азизову — футболисту «Подолья», контракт с которым у Давронбека истекает 31 декабря 2025 года.

Несмотря на амбиции «крестоносцев» по повышению в классе, после 18 сыгранных туров «ЮКСА» занимает текущее 7 место в Первой лиге и почти потеряла все шансы на выход в УПЛ.

Игорь ЛИСЕНКО

