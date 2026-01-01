Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
01 января 2026, 17:33
2187
0

Перестало биться сердце Паши Касанова

ФК Нива. Паша Касанов

В среду, 31 декабря 2025 года, отошел в засветы легендарный игрок и тренер винницкой Нивы Паша Касанов. Печальное известие сообщила Винницкая территориальная организация ОФСО «Колос».

«Паша Касанов был многолетним лидером и символом винницкого футбола, выступал на позиции полузащитника и отличался высоким мастерством, самоотверженностью и безграничной преданностью игре. Самые яркие страницы его футбольной карьеры неразрывно связаны с винницкой Нивой, в составе которой он стал одним из рекордсменов клуба по количеству сыгранных матчей и забитых мячей», – говорится в сообщении.

После завершения карьеры игрока Касанов возглавлял винницкую Ниву (1992-94, 1996-97), также он работал в должности исполнительного директора клуба. Во главе команды специалист стал чемпионом УССР в 1984 году.

смерть Нива Винница
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
