Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  МОУРИНЬО: «Я вообще не знаю этого украинца, вынужден искать информацию»
Турция
02 января 2026, 23:03 |
Жозе – о Батагове

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался по поводу трансферных слухов, в которых фигурирует украинский футболист Арсений Батагов. Португальский специалист не скрывал удивления по поводу активного обсуждения украинца.

«В последнее время также упоминается игрок по имени Батагов. Честно говоря, я его совсем не знаю, мне пришлось пойти и поискать информацию о нем. Я понимаю, как все работает, но хотя бы попробуйте быть немного более сбалансированными и говорить об именах, которые я знаю», – заявил Моуринью.

Ранее сообщалось, что Моуринью был впечатлен игрой Батагова и считает его лучшим защитником турецкой Суперлиги.

Бенфика трансферы Трабзонспор Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу чемпионат Турции по футболу Арсений Батагов
Дмитрий Олийченко Источник
Urets
А-ха-ха-ха.
Турецькі ЗМІ такі турецькі, куди вони його вже тільки не продали, певно і в Наполі ніколи не чули про такого гравця.
Ответить
0
