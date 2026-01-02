МОУРИНЬО: «Я вообще не знаю этого украинца, вынужден искать информацию»
Жозе – о Батагове
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался по поводу трансферных слухов, в которых фигурирует украинский футболист Арсений Батагов. Португальский специалист не скрывал удивления по поводу активного обсуждения украинца.
«В последнее время также упоминается игрок по имени Батагов. Честно говоря, я его совсем не знаю, мне пришлось пойти и поискать информацию о нем. Я понимаю, как все работает, но хотя бы попробуйте быть немного более сбалансированными и говорить об именах, которые я знаю», – заявил Моуринью.
Ранее сообщалось, что Моуринью был впечатлен игрой Батагова и считает его лучшим защитником турецкой Суперлиги.
