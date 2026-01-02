Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Василий САЧКО: «Никто из украинцев осенью в УПЛ не выстрелил»
Украина. Премьер лига
02 января 2026, 21:46
Василий САЧКО: «Никто из украинцев осенью в УПЛ не выстрелил»

Весной возможны сюрпризы

Василий САЧКО: «Никто из украинцев осенью в УПЛ не выстрелил»
ФК Ворскла. Василий Сачко

Известный в прошлом футболист, а затем успешный тренер «Ворсклы» Василий Сачко в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что ему запомнилось в первой половине чемпионата УПЛ и чего ожидает от команд-участниц на финише:

– Я даже не вспомню, когда в последний раз чемпионат был таким непредсказуемым. В конце концов, и в кубковом турнире хватало неожиданностей, когда фавориты отступали. Все же, убежден, главное, что даже при российской агрессии футбол в Украине живет, что свидетельствует о нашей несокрушимости. Конечно, война сильно влияет на проведение соревнований, но большая благодарность ВСУ, которые оказывают мужественное сопротивление и дают возможность не только футболистам, но и представителям других видов спорта заниматься своим любимым делом.

– Для вас взлет футболистов ЛНЗ, которые стали «зимними» чемпионами, также стал неожиданностью?

– Более того, большой, однако подопечные Виталия Пономарева заслужили это лидерство. И не только потому, что взяли верх над ближайшими преследователями. Своей серией побед со счетом – 1:0 они продемонстрировали не только стабильность, но и умение сплочившись достигать желаемого.

Также важно, что по игровой стилистике черкасчане не похожи на другие команды УПЛ. Возможно, именно эта контратакующая манера, с нагнетанием темпа, интенсивностью заставляли визави паниковать и ошибаться.

– Если ЛНЗ можно назвать «грозой авторитетов», то кто из игроков стал открытием сезона?

– Мне запомнился лидер ЛНЗ Проспер Оба, который не только очень быстр, но и силен в единоборствах. Конечно, немного обидно, что прошлой осенью никто из украинцев не «выстрелил».

– Насколько высоко вы оцениваете шансы черкасчан финишировать первыми?

– Многое будет зависеть от того, найдут ли черкасчане достойную замену нигерийцу, который перешел в «Шахтер». Все-таки он забил много важных мячей. Я склонен к тому, что у «Шахтера» больше шансов вернуть себе чемпионский титул: длинная скамейка запасных, поставленная игра. Вот только бы «горняки» не позволяли себе часто шапкозакидацкого настроения, потому что уровень УПЛ заметно выровнялся.

А вот на другие призовые места будут претендовать 3-4 команды, в частности, и динамовцы Киева, которые прошлой осенью откровенно разочаровали. Посмотрим, как преследователи дончан подготовятся на сборах, доукомплектуются.

– Кроме киевлян, кто еще не оправдал ожиданий?

– «Карпаты» и «Александрия». Я был уверен, что львовяне будут реально претендовать на место в еврокубковой зоне, но они ничем не удивили оппонентов и поэтому притормозили.

А «горожане» явно недоработали на трансферном рынке.

– Повезет ли «Александрии» после «серебряного» взлета весной наверстать упущенное?

– Сложно загадывать. «Горожане» находились в ненадлежащем психологическом состоянии, и это сказывалось на их действиях. Возможно, появление квалифицированных новобранцев с бойцовским характером будет способствовать реанимации. Но чувствую, что нас ожидает острая борьба на всех ступенях турнирной таблицы, и поскольку проходных матчей не будет, то сложно делать прогнозы. Разве что у «Шахтера» незначительное преимущество, как по мне, в борьбе за чемпионство, а «Полтаве» трудно будет избежать прямого вылета из элиты.

Кстати, то, что весной обострится конкуренция в чемпионате, может способствовать лучшей подготовке игроков национальной сборной Украины к решающим матчам плей-офф за путевку в финальную часть мирового футбольного форума.

– Тогда чего вы ожидаете от подопечных Сергея Реброва?

– Я настроен оптимистично. Все должно для наших ребят закончиться хорошо.

– Считаете, что ветеран Андрей Ярмоленко еще не сказал своего последнего слова в выступлениях за главную команду страны?

– Знаете, в каждой команде должен быть опытный игрок, который бы влиял и на события в раздевалке. С другой стороны, за результат отвечает главный тренер и ему решать, кого приглашать.

– В последнее время в СМИ снова начали обсуждать тему возвращения дисквалифицированного Михаила Мудрика в футбол.

– Как по мне, нашей сборной очень не хватает Мудрика, с его мобильностью, нестандартными ходами. Но гадать, как сложится его дальнейшая судьба – неблагодарное дело, ведь до сих пор не известно, кто виноват в его отстранении, чем он конкретно занимался в прошлом году. Еще слишком много вопросов, на которые нет ответа.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов продать своего форварда за 22 млн евро.

Василий Сачко инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
