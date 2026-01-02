Бельгия – Китай. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на командном турнире в Австралии
В ночь на 3 января в Австралии продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2026.
Ориентировочно в 01:30 по Киеву свой поединок начнут сборные Бельгии и Китая, которые в группе D также выступают вместе с Канадой.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.
United Cup 2026. Группа D, 3 января
01:30. Бельгия – Китай
- Элизе Мертенс – Чжу Линь
- Зизу Бергс – Чжан Чжичжэнь
- Элизе Мертенс / Зизу Бергс – Чжу Линь / Чжан Чжичжэнь
Видеоплеер будет добавлен позже...
United Cup 2026. Расписание и результаты матчей
