Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бельгия – Китай. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 января 2026, 23:40 | Обновлено 02 января 2026, 23:57
Бельгия – Китай. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на командном турнире в Австралии

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 3 января в Австралии продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2026.

Ориентировочно в 01:30 по Киеву свой поединок начнут сборные Бельгии и Китая, которые в группе D также выступают вместе с Канадой.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.

United Cup 2026. Группа D, 3 января

01:30. Бельгия – Китай

  • Элизе Мертенс – Чжу Линь
  • Зизу Бергс – Чжан Чжичжэнь
  • Элизе Мертенс / Зизу Бергс – Чжу Линь / Чжан Чжичжэнь

United Cup 2026. Расписание и результаты матчей

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 0
