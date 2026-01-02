Бельгия – Китай. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 3 января в Австралии продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2026.

Ориентировочно в 01:30 по Киеву свой поединок начнут сборные Бельгии и Китая, которые в группе D также выступают вместе с Канадой.

Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.

United Cup 2026. Группа D, 3 января

01:30. Бельгия – Китай

Элизе Мертенс – Чжу Линь

Зизу Бергс – Чжан Чжичжэнь

Элизе Мертенс / Зизу Бергс – Чжу Линь / Чжан Чжичжэнь

Видеоплеер будет добавлен позже...

