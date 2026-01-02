Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Одного из самых талантливых игроков Динамо хотят три титулованных клуба
Украина. Премьер лига
Одного из самых талантливых игроков Динамо хотят три титулованных клуба

Михавко может перебраться в Турцию

Одного из самых талантливых игроков Динамо хотят три титулованных клуба
ФК Динамо. Тарас Михавко

Ведущие клубы турецкой Суперлиги проявляют интерес к украинскому защитнику киевского «Динамо» Тарасу Михавко.

По информации источников, за футболистом внимательно следят такие гранды, как «Галатасарай», «Бешикташ» и «Трабзонспор», которые готовы в ближайшее время сделать предложение киевскому клубу.

В этом сезоне Михавко провел на клубном уровне за киевский гранд 26 матчей и забил три гола.

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» Тарас Михавко в свое время мог перебраться в английский чемпионат, но трансфер запретил Игорь Костюк.

Динамо Киев трансферы Трабзонспор трансферы УПЛ Тарас Михавко Галатасарай Бешикташ
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
Saar
Я офігіваю з цього автора - фаната турецької ліги
Епітети: найтитулованіші, десятиразовий чемпіон, відомий клуб і т.д. Такі слова малюють в уяві: Барсу, Інтер, Реал, Мілан, Ліверпуль, Ювентус, МС і т.д.
Але аж ніяк не турецькі клуби!!!
Ответить
+1
