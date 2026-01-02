Украина. Премьер лига02 января 2026, 23:42 |
1153
1
Одного из самых талантливых игроков Динамо хотят три титулованных клуба
Михавко может перебраться в Турцию
02 января 2026, 23:42 |
1153
Ведущие клубы турецкой Суперлиги проявляют интерес к украинскому защитнику киевского «Динамо» Тарасу Михавко.
По информации источников, за футболистом внимательно следят такие гранды, как «Галатасарай», «Бешикташ» и «Трабзонспор», которые готовы в ближайшее время сделать предложение киевскому клубу.
В этом сезоне Михавко провел на клубном уровне за киевский гранд 26 матчей и забил три гола.
Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» Тарас Михавко в свое время мог перебраться в английский чемпионат, но трансфер запретил Игорь Костюк.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 января 2026, 06:22 5
Француз – о Джеррарде
Футбол | 02 января 2026, 23:51 0
Ланс в гостях отгрузил три мяча и нанес поражение Тулузе
Бокс | 02.01.2026, 06:42
Бокс | 02.01.2026, 21:40
Футбол | 02.01.2026, 11:15
Популярные новости
02.01.2026, 07:02 8
01.01.2026, 10:18 5
01.01.2026, 07:30 1
01.01.2026, 08:42 7
02.01.2026, 03:32
01.01.2026, 03:21
02.01.2026, 16:41
01.01.2026, 00:02 2
Епітети: найтитулованіші, десятиразовий чемпіон, відомий клуб і т.д. Такі слова малюють в уяві: Барсу, Інтер, Реал, Мілан, Ліверпуль, Ювентус, МС і т.д.
Але аж ніяк не турецькі клуби!!!