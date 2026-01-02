Одного из самых талантливых игроков Динамо хотят три титулованных клуба

Ведущие клубы турецкой Суперлиги проявляют интерес к украинскому защитнику киевского «Динамо» Тарасу Михавко.

По информации источников, за футболистом внимательно следят такие гранды, как «Галатасарай», «Бешикташ» и «Трабзонспор», которые готовы в ближайшее время сделать предложение киевскому клубу.

В этом сезоне Михавко провел на клубном уровне за киевский гранд 26 матчей и забил три гола.

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» Тарас Михавко в свое время мог перебраться в английский чемпионат, но трансфер запретил Игорь Костюк.