Костюк запретил продавать футболиста Динамо в Англию, было предложение

Защитник «Динамо» Тарас Михавко в свое время мог перебраться в английский чемпионат.

По информации журналиста Сергея Тищенко, Михавко получил предложение переехать в Англию, когда еще выступал за «Динамо» U-19, но тогда на запрете трансфера настоял старший тренер команды Игорь Костюк, который недавно возглавил «Динамо».

В этом сезоне на клубном уровне Тарас Михавко провел 32 матча, в которых сумел забить три гола.

Ранее сообщалось, что португальский «Порту» готов выложить за Михавко 20 миллионов евро.