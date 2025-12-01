Костюк запретил продавать футболиста Динамо в Англию, было предложение
Тарас Михавко мог перебраться на Туманный Альбион
Защитник «Динамо» Тарас Михавко в свое время мог перебраться в английский чемпионат.
По информации журналиста Сергея Тищенко, Михавко получил предложение переехать в Англию, когда еще выступал за «Динамо» U-19, но тогда на запрете трансфера настоял старший тренер команды Игорь Костюк, который недавно возглавил «Динамо».
В этом сезоне на клубном уровне Тарас Михавко провел 32 матча, в которых сумел забить три гола.
Ранее сообщалось, что португальский «Порту» готов выложить за Михавко 20 миллионов евро.
