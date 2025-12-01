Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 декабря 2025, 22:48 | Обновлено 01 декабря 2025, 23:08
Костюк запретил продавать футболиста Динамо в Англию, было предложение

Тарас Михавко мог перебраться на Туманный Альбион

Костюк запретил продавать футболиста Динамо в Англию, было предложение
ФК Динамо. Тарас Михавко

Защитник «Динамо» Тарас Михавко в свое время мог перебраться в английский чемпионат.

По информации журналиста Сергея Тищенко, Михавко получил предложение переехать в Англию, когда еще выступал за «Динамо» U-19, но тогда на запрете трансфера настоял старший тренер команды Игорь Костюк, который недавно возглавил «Динамо».

В этом сезоне на клубном уровне Тарас Михавко провел 32 матча, в которых сумел забить три гола.

Ранее сообщалось, что португальский «Порту» готов выложить за Михавко 20 миллионов евро.

Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
