  4. Анатолий ТРУБИН: «Это был не футбол, их фанаты – просто безумные»
Клубный чемпионат мира
02 января 2026, 22:23
Анатолий ТРУБИН: «Это был не футбол, их фанаты – просто безумные»

Вратарь Бенфики вспомнил о противостоянии с Бока Хуниорс

Анатолий ТРУБИН: «Это был не футбол, их фанаты – просто безумные»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин поделился опытом противостояния с аргентинским «Бока Хуниорс» в матче Клубного чемпионата мира, который завершился со счетом 2:2.

«Это было невероятно. Но также, я думаю, что фанаты «Бока Хуниорс» – просто сумасшедшие. Мы играли с ними в США. И я представлял себе, как буду играть с ними в Аргентине. Ну, на самом деле, я думаю, что когда вспоминаешь Клубный чемпионат мира, единственный матч, который все помнят на групповом этапе, – это противостояние «Боки» и «Бенфики», потому что это было просто невероятно.

Я помню тот матч, это был не футбол, это была, я думаю, битва. Потому что они били нас и провоцировали. Но это их стиль игры. И это также был хороший опыт для всех, потому что для меня это было впервые, когда я играл с аргентинской командой. Так что это был довольно интересный опыт для меня», - сказал вратарь в интервью On The Continent – A European Football Podcast.

По теме:
МОУРИНЬО: «Я вообще не знаю этого украинца, вынужден искать информацию»
Спортинг потерял очки. Это выгодно Бенфике с Трубиным и Судаковым
Анатолий ТРУБИН: «Это тяжело, но Моуриньо знает, что делать»
Анатолий Трубин Бенфика клубный чемпионат мира по футболу Бока Хуниорс
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
