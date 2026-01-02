ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка повторила легендарный трюк Роналдиньо

Популярная швейцарская футболистка, которую многие считают самой сексуальной футболисткой мира – Алиша Леманн – снялась в новом виральном ролике.

Футболистка «Комо» рекламирует платформу Fanvue – это платформа для монетизации контента, очень похожая на OnlyFans, но с более сильным уклоном в AI-креаторов и digital-создателей.

В ролике Алиша повторяет все действия Роналдиньо в легендарной рекламе Nike, когда бразилец попадает мячом в перекладину четыре раза подряд и при этом мяч не падает на газон.

Некоторые подписчики уже заподозрили видеомонтаж, и публикуют знаменитый мем: «Знаю, но не могу доказать».