ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка повторила легендарный трюк Роналдиньо
Алиша Леманн снялась в ремейке
Популярная швейцарская футболистка, которую многие считают самой сексуальной футболисткой мира – Алиша Леманн – снялась в новом виральном ролике.
Футболистка «Комо» рекламирует платформу Fanvue – это платформа для монетизации контента, очень похожая на OnlyFans, но с более сильным уклоном в AI-креаторов и digital-создателей.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
В ролике Алиша повторяет все действия Роналдиньо в легендарной рекламе Nike, когда бразилец попадает мячом в перекладину четыре раза подряд и при этом мяч не падает на газон.
Некоторые подписчики уже заподозрили видеомонтаж, и публикуют знаменитый мем: «Знаю, но не могу доказать».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр всегда знал, что разделит ринг с Джошуа и Фьюри
Себастьян Кастильо стал игроком «Металлиста 1925»