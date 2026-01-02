Арда ТУРАН: «Мы его потеряли, незабываемое имя для команды, земля пухом»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран отреагировал на смерть легендарного турецкого футболиста и бывшего игрока «Галатасарая» Гекмена Озденака. Наставник «горняков», который является воспитанником стамбульского клуба, выразил соболезнования.

«Мы потеряли Гекмена Озденака – незабываемое имя «Галатасарая» и турецкого футбола. Он был человеком, который жил в гармонии с жизнью и собой, скромным, улыбчивым и настоящим джентльменом. Пусть земля ему будет пухом», – отметил Туран.

Гэкмен Озденак скончался 31 декабря 2025 года в возрасте 78 лет. Его госпитализировали с сердечными проблемами – медикам не удалось спасти легенду турецкого футбола.