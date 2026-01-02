Арда ТУРАН: «Мы его потеряли, незабываемое имя для команды, земля пухом»
Наставник «Шахтера» – о смерти Гекмена Озденака
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран отреагировал на смерть легендарного турецкого футболиста и бывшего игрока «Галатасарая» Гекмена Озденака. Наставник «горняков», который является воспитанником стамбульского клуба, выразил соболезнования.
«Мы потеряли Гекмена Озденака – незабываемое имя «Галатасарая» и турецкого футбола.
Он был человеком, который жил в гармонии с жизнью и собой, скромным, улыбчивым и настоящим джентльменом. Пусть земля ему будет пухом», – отметил Туран.
Гэкмен Озденак скончался 31 декабря 2025 года в возрасте 78 лет. Его госпитализировали с сердечными проблемами – медикам не удалось спасти легенду турецкого футбола.
Galatasaray’ın ve Türk futbolunun unutulmaz ismi Gökmen Özdenak’ı kaybettik. Hayatla ve kendisiyle barışık, mütevazı, güler yüzlü ve gerçek bir centilmendi. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/YOLWsU8Ey3— Arda Turan (@ArdaTuran) December 31, 2025
