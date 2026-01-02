ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал 37-летнего футболиста
Фрейзер Форстер стал игроком Борнмута
«Борнмут» официально объявил о подписании английского вратаря Фрейзера Форстера.
Отмечается, что 37-летний футболист подписал с «вишнями» контракт до лета 2026 года.
Последним клубом игрока, который сейчас находится в статусе свободного агента, был лондонский «Тоттенхэм», цвета которого Фрейзер защищал в 2022-2025 годах. За этот период Форстер успел провести за команду 34 матча и пропустил 54 гола.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фрейзера Форстера в 600 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Борнмут» может продать Антуана Семеньо в «Манчестер Сити».
We are pleased to announce the signing of goalkeeper Fraser Forster on a six-month deal ✍️— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 2, 2026
Welcome to #afcb, Fraser 🍒 pic.twitter.com/s8JbmUE0R1
