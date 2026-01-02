ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал 37-летнего футболиста

«Борнмут» официально объявил о подписании английского вратаря Фрейзера Форстера.

Отмечается, что 37-летний футболист подписал с «вишнями» контракт до лета 2026 года.

Последним клубом игрока, который сейчас находится в статусе свободного агента, был лондонский «Тоттенхэм», цвета которого Фрейзер защищал в 2022-2025 годах. За этот период Форстер успел провести за команду 34 матча и пропустил 54 гола.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фрейзера Форстера в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Борнмут» может продать Антуана Семеньо в «Манчестер Сити».