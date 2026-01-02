Артета отреагировал на сенсационное решение Челси уволить Мареску
Главный тренер Арсенала пожелал Энцо всего наилучшего
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отреагировал на сенсационное решение лондонского «Челси» уволить тренера Энцо Мареску:
«Я желаю ему всего наилучшего. Мне очень нравится Энцо Мареска как человек и как профессионал. Я считаю, что он проделал отличную работу в «Челси». Это решение уже принято, и я просто желаю ему всего наилучшего».
Сейчас «Челси» занимает 5-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 30 очков в 19 матчах чемпионата Англии. В последних семи поединках АПЛ лондонцы сумели одержать только одну победу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат мира в США
Александр всегда знал, что разделит ринг с Джошуа и Фьюри