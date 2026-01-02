Артета отреагировал на сенсационное решение Челси уволить Мареску

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отреагировал на сенсационное решение лондонского «Челси» уволить тренера Энцо Мареску:

«Я желаю ему всего наилучшего. Мне очень нравится Энцо Мареска как человек и как профессионал. Я считаю, что он проделал отличную работу в «Челси». Это решение уже принято, и я просто желаю ему всего наилучшего».

Сейчас «Челси» занимает 5-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 30 очков в 19 матчах чемпионата Англии. В последних семи поединках АПЛ лондонцы сумели одержать только одну победу.