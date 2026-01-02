Реал без Мбаппе, а Барселона без проблем. Прогнозы на 18 тур Ла Лиги

Мбаппе травмировался! Пропустит около 3 недель. Проблема для «Реала»? Да, но больше всего – для Алонсо. Если даже Мареска может быть уволен так внезапно после победы на КЧМ, то разве может чувствовать себя защищенным Хаби без кубков? Еще 1-2 неудачи – и прощание. Суперкубок Испании мало кого интересует, но это трофей, поэтому поражение там – это не завоеванный титул. Недопустимо для «Реала». Поэтому потеря Килиана – удар по Алонсо, который с самого начала ставил все именно на француза. Кто теперь должен забивать много? Вини с его серией из полутора десятков матчей без голов? Или Родриго, который «молчал» полгода? В защите до сих пор около миллиона травмированных и футболистов не в форме, поэтому выигрывать по 1:0 также не вариант. Тяжелые дни для Хаби. Впрочем, тот, наверное, уже привык: живет в страхе быть уволенным уже не первый месяц. Что поделаешь: такая специфика работы в Мадриде.

Специфика моей – помимо прочего, в том, чтобы писать прогнозы на каждый новый тур Ла Лиги. Сегодня делаю то же самое. Кстати, впервые в году. Есть амбиции начать 2026 с плюсов. Каким образом? Показываю ниже.

02.01. Райо Вальекано – Хетафе, Х2, кф. 1.77

В первом матче года в Ла Лиге нужно ставить против фаворита. Да, сразу. Играет ли «Райо» в хороший футбол? Да. Комбинации, атаки, владение – все это есть. Эффективно ли это? Вообще нет: у команды только 4 победы в 17 стартовых турах. И все 4 – над теми клубами, которые находятся на 14 строчке и ниже. То есть пока выигрывать удается только у аутсайдеров Примеры. «Хетафе» же – крепкий середняк. 11 позиция, а против команд второй половины таблицы – только 3 поражения в 7 матчах. Короче, слишком тяжелый оппонент для победы хозяев. Не в последнюю очередь потому, что «Хетафе» – один из самых прагматичных коллективов Испании. Бордалас здесь годами строил и строит одно и то же: интенсивную игру без мяча и максимальную прямолинейность с ним в ногах. Более эффективная команда не проиграет более эффектной – все просто.

03.01. Сельта – Валенсия, ТБ2, кф. 1.55

Я понимаю, откуда берутся высокие коэффициенты на ТБ здесь, но… это же «Сельта»! Вдруг кто-то забыл: в прошлом сезоне команда и забила, и пропустила по 57+ голов в чемпионате, а летом пошла за новыми нападающими. В клубе четко понимают, во что и как хотят играть. В новом сезоне результативность матчей «Сельты» ниже, однако даже так ставка на ТБ1.5 прошла в 14 из 17 случаев – почти во всех. В какой-то момент была серия из 12 подряд проходов. Среди исключений аж 2 – гостевые. Дома «Сельта» почти всегда гарантирует шоу. «Валенсия» не настолько веселая, но ТБ1.5 занесла в 4 турах подряд. У защиты команды только 1 сухарь с 8 последних попыток в сезоне Ла Лиги, зато в атаке 6-матчевая серия с забитыми в чемпионате. Тоже, скажем так, коллектив не совсем низовой. Можно осторожно сыграть голы.

03.01. Осасуна – Атлетик, Обе забьют, кф. 2

Обычно в матчах с явно более сильной командой отталкиваются от нее, но мы пойдем другим путем. Так вот, домашняя атака «Осасуны» – топ. 8 матчей в сезоне на арене – ни одного провала. Команда забила в каждом. В большинстве – минимум дважды. Но на самом деле серия коллектива с голами на этом поле намного длиннее: в сезоне 24/25 «Осасуна» отличилась здесь в 19 из 19 туров Ла Лиги! Последний раз дома команда промолчала еще весной 2024 года... «Атлетик» не тот, кто должен завершить эту невероятную серию. Поэтому приезжает забивать голы, чтобы хотя бы не проиграть. Сможет ли? Вероятно. «Осасуна» в этом сезоне сыграла 9 матчей против команд верхней половины таблицы и пропустила в... 9. Да, во всех. Где-то просто не хватает качества состава, чтобы сыграть на ноль. Сейчас также не хватит: у «Атлетика» просто намного лучшие футболисты.

03.01. Эльче – Вильярреал, Х2+ТБ1.5, кф. 1.55

Красивый футбол – это важно. Он помогает болельщикам влюбиться в команду. Поэтому зрители Ла Лиги любят «Эльче». Однако из-за все того же красивого футбола коллектив и страдает. Третий по количеству коротких пасов после «Барселоны» и «Реала», но те имеют 28 побед на двоих, а «Эльче» – только 5. 3 из них одержал над клубами из зоны вылета, без тех матчей – только 2 с 14 попыток. Настолько романтичный коллектив никого из группы лидеров не одолеет. Особенно «Вильярреал», у которого с августа в Ла Лиге только 3 поражения, причем все – от команд из топ-4. Поэтому Х2 – железо. А ТБ – просто классика для обоих коллективов. Оба любят атаковать и забивать, поэтому за половину сезона набрали только 5 матчей на ТМ1.5 в ЛЛ. Кстати, у «Вильярреала» такой поединок вообще только 1.

03.01. Эспаньол – Барселона, Ф2(-1.5), кф. 2.25

Хороший момент, чтобы поставить на фаворита с минусовой форой. Великолепный сезон в исполнении «Эспаньола»! Игра в футбол, высокое место в таблице... Но ведь это недавний аутсайдер. В прошлом сезоне не вылетел только потому, что в Ла Лиге было аж 3 уж совсем плохих команды. Затем потерял топ-вратаря. Сейчас перебирает очки в чемпионате: xPTS-таблица четко указывает на то, что «Эспаньол» заслуживал меньшего. Короче, каталонцы – все еще крутые, но не настолько, как кажется, когда смотришь на таблицу. «Барселона» выиграла 15 из 18 матчей сезона в Примере, причем большинство – с разницей в 2+ голов. То есть для нее нормально выигрывать уверенно. И почти вся эта статистика – сделанная в матчах без топ-финишера Рафиньи. Сейчас бразилец готов играть. «Барселона» найдет мотивацию на дерби и уверенно победит.

04.01. Севилья – Леванте, Ф1(-1.5), кф. 2.85

Пару туров назад я несколько сомневался насчет «Севильи» перед игрой с «Овьедо» на этом поле. Предполагал, что местным будет трудно против оппонента, который приедет только защищаться. А на деле же 4:0. Вопрос как бы снят: «Севилья», как бы ее ни критиковали, готова легко побеждать в матчах с явно более слабыми оппонентами. «Леванте» – именно такой. Аутсайдер. Уже сменил тренера. Проиграл 5 из 6 последних матчей. Пропускает почти больше всех. В гостях дважды подряд даже не забил. Короче, плохая команда едет к проблемной, но точно более сильной. «Севилья» то, «Севилья» это, но уже победила 2 из 3 других коллективов из зоны вылета. Кстати, обоих – с разницей в 2+ голов. Дома дважды уже даже громила своих оппонентов, поэтому какой-то установки сушить при 1:0 не имеет. Бонус: у «Леванте» основной левый защитник дисквалифицирован.

04.01. Реал Мадрид – Бетис, Обе забьют, кф. 1.62

Отсутствие Мбаппе – конечно, трагедия, но как-то 1 мяч забить «Реал» сумеет и без него. Недавно без Килиана играл с «Ман Сити» – и ничего, отличился (1:2). А мог забивать 2 или даже 3, если бы Вини попадал по воротам. Слишком много таланта на поле у мадридцев в моменте. И, возможно, какой-нибудь «ПСЖ» такую команду без Мбаппе и сдержал бы, но не «Бетис», который только недавно пропустил 5 от «Барселоны» и принципиально отказывается парковать автобус. Еще несколько недель назад севильская команда имела 14-матчевую гостевую серию с пропущенными... Правда, во всех этих матчах также и забила. Так-то трендовый вариант для «Бетиса»: в текущем чемпионате он обменялся голами с соперниками в 59% своих матчей, против команд топ-5 – в 75%. «Реал» до сих пор без Милитао и Трента, Карвахаль под вопросом.

04.01. Алавес – Овьедо, 1Х+ТМ2.5, кф. 1.58

«Овьедо» с новым тренером провел действительно хороший матч с «Сельтой» (0:0). Но даже там не забил. Очень слабая команда, которая пролезла в ЛЛ только через плей-офф, а затем не усилилась. Вот вам и всего 7 забитых голов в 17 турах. В 6 из 8 гостевых поединков «Овьедо» не отличился. Когда атаки не существует, приходится надежно обороняться – поэтому 5 из 6 гостевых поражений «Овьедо» пережил с точными счетами 0:1 или 0:2. Не был близок к очкам, но и разгромов избежал. И это еще со старыми тренерами, а здесь новый – есть призрачная надежда, что оборона еще немного прибавит. А если так, то ТМ гарантирован, потому что «Алавес» – это точно не голевая машина. В активе команды только 14 точных ударов за 17 туров – больше, чем у соперника, но все еще очень мало. Битва защит, в которой коллектив, который не забивает, не победит.

04.01. Мальорка – Жирона, Ф1(0), кф. 1.55

Уже говорил и готов повторить: я не знаю, как «Жироне» сохранить прописку в Ла Лиге. Ванат почти без ударов. Команда пропускает больше всех. Креатива впереди не хватает, а Цыганкову не с кем обыграться. Плохо все. Иногда случаются чудеса, но для единственной победы за 5 последних туров Виктору пришлось оформить первый дубль за полтора года – на это невозможно закладываться. Из 10 последних гостевых поединков Ла Лиги «Жирона» победила только 1 раз, половина случаев – поражения. Ей априори трудно вне дома, а здесь еще и оппонент неуступчивый: «Мальорка» на своем поле не проиграла 7 раз подряд в чемпионате. Во всех матчах на отрезке забивала. В 3 из 5 крайних победила. В прошлом розыгрыше здесь «Жирону» одолела (2:1). О чем вообще речь, если на этом поле в сезоне 25/26 выигрывала только «Барселона»?

04.01. Реал Сосьедад – Атлетико, Угловые: 1Х, кф. 1.72

Завершаем текст прогнозом на угловые. А почему вообще «Атлетико» фаворит по этому показателю? Да, он среди лидеров по выполненным угловым, но и «Реал Сосьедад» – тоже. Оба в топ-3 лучших и лучше мадридского «Реала», например. Но «Атлетико» набивает статистику дома (8.78), а в гостях выполняет почти вдвое меньше (4.89). «Сосьедад» крут по этому аспекту всегда, поэтому выиграл по этому показателю в 13 матчах сезона, дома – аж в 7 из 8 случаев. Здесь даже «Реал» 4:12 по угловым уступал... И это не разовая акция: в прошлом сезоне по угловым на поле в Сан-Себастьяне проиграли и «Барселона» (6:7), и «Атлетико» (1:5). Со старта розыгрыша 24/25 «Сосьедад» уступил по корнерам дома только в 4 из 27 случаев в ЛЛ. Это слишком крутая статистика – если команда не фаворит по линии угловых, нужно грузить именно на нее.

