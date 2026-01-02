Сандерленд возглавляет виртуальную турнирную таблицу АПЛ с командами из ЛЧ

Сандерленд возглавляет виртуальную таблицу, которую смоделировал известный статистический портал Transfermarkt.

Были приняты во внимание матчи в этом сезоне АПЛ между командами, которые в прошлом сезоне квалифицировались в Лигу чемпионов (Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал, Челси и Ньюкасл Юнайтед), и Сандерлендом.

Сандерленд на данный момент набрал в этом рейтинге наибольшее количество очков – 9.

На 1 очко меньше черных кошек имеет Манчестер Сити (8), на 2 – Ливерпуль (7).

Количество очков, набранных в АПЛ в сезоне 2025/26 в личных встречах между Сандерлендом и командами, которые в прошлом сезоне квалифицировались в Лигу чемпионов через чемпионат: