Сандерленд возглавляет виртуальную турнирную таблицу АПЛ с командами из ЛЧ
Учитывались матчи между клубами, которые прошлый сезон закончили в зоне ЛЧ, и черными котами
Сандерленд возглавляет виртуальную таблицу, которую смоделировал известный статистический портал Transfermarkt.
Были приняты во внимание матчи в этом сезоне АПЛ между командами, которые в прошлом сезоне квалифицировались в Лигу чемпионов (Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал, Челси и Ньюкасл Юнайтед), и Сандерлендом.
Сандерленд на данный момент набрал в этом рейтинге наибольшее количество очков – 9.
На 1 очко меньше черных кошек имеет Манчестер Сити (8), на 2 – Ливерпуль (7).
Количество очков, набранных в АПЛ в сезоне 2025/26 в личных встречах между Сандерлендом и командами, которые в прошлом сезоне квалифицировались в Лигу чемпионов через чемпионат:
- 9 – Сандерленд
- 8 – Манчестер Сити
- 7 – Ливерпуль
- 6 – Арсенал
- 5 – Челси
- 4 – Ньюкасл Юнайтед
