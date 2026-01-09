Марта КОСТЮК: «Мне не мешает, что люди болеют против меня»

Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась после победы над Миррой Андреевой в четвертьфинале турнира WTA 500 в Брисбене:

– За два дня вы одержали не просто две победы, а две победы над теннисистками из первой десятки. Можно с уверенностью сказать, что Pat Rafter Arena становится вашим любимым местом.

– Да, конечно. Стадион заполнен до отказа, поддержка невероятная, и, знаете, я могу повторить это сто раз, что играть перед такой публикой – это невероятно. Мне не мешает, что люди болеют против меня, я просто хочу, чтобы энергия не иссякала, и сегодня все было потрясающе. Большое спасибо.

– Мира – отличная теннисистка, входит в десятку лучших, у нее был отличный год, вы никогда ранее не играли друг против друга. Вы чего-то ожидали от сегодняшнего вечера? Потому что казалось, что вы просто хотите играть агрессивно.

– Я говорила с моей командой о том, что когда вы играете с очень мощными игроками, такими как Арина [Соболенко], как Елена [Рыбакина], как Аманда [Анисимова], с кем бы вы ни играли дальше, мячи будут казаться очень медленным. Мира играет очень глубоко, она часто меняет темп, так что сегодня было действительно более тяжело в физическом плане и условия были нелегкими. Здесь очень влажно.

У нее действительно хорошая подача, и она также часто меняет темп. Это было тяжело. Я только смотрела, как она играет, а когда ты никогда не тренируешься с кем-то и никогда не играешь против них, очень сложно выходить на матч с тактикой, не зная, что будет с другой стороны. Так что я чувствовала, что мне просто нужно начать играть очень агрессивно, очень энергично и найти способ победить, ведь мы должны находить способ побеждать каждый день. Так что я должна была это сделать.

– Говоря о вашей команде... Вчера вечером я сказала вам, что то был ваш лучший матч. Я думаю, что это теперь второй лучший поединок. Может быть, мы снова спросим вашего тренера?

– Я думаю, что мы придерживаемся того факта, что это один из лучших матчей, которые я играла. Мы никогда не выделяем один матч, потому что у меня было много потрясающих игр в карьере, и я надеюсь, что их будет еще больше. Но, да, для меня очень важно оставаться стабильным и работать над тем, над чем я должна работать. Я действительно не пытаюсь слишком сосредотачиваться на результате, и победа – это просто очень большой и приятный бонус. Ключ к успеху – просто продолжать работать, потому что с каждым разом становится все сложнее.

– Ваше восстановление. Оно происходит очень быстро. Как планируете свое восстановление сейчас?

– Надеюсь, что сегодня я лягу спать пораньше, а не как вчера. Я просто останусь с людьми, которых люблю. Буду принимать солевые ванны, поем, Больше ничего не могу сделать, но мы стараемся изо всех сил каждый день. И увидимся завтра!

Видеообзор матча Марта Костюк – Мирра Андреева