Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта КОСТЮК: «Мне не мешает, что люди болеют против меня»
WTA
09 января 2026, 16:40 | Обновлено 09 января 2026, 16:50
750
0

Марта КОСТЮК: «Мне не мешает, что люди болеют против меня»

Украинка прокомментировала победу над Миррой Андреевой в четвертьфинале Брисбена

09 января 2026, 16:40 | Обновлено 09 января 2026, 16:50
750
0
Марта КОСТЮК: «Мне не мешает, что люди болеют против меня»
Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась после победы над Миррой Андреевой в четвертьфинале турнира WTA 500 в Брисбене:

– За два дня вы одержали не просто две победы, а две победы над теннисистками из первой десятки. Можно с уверенностью сказать, что Pat Rafter Arena становится вашим любимым местом.

– Да, конечно. Стадион заполнен до отказа, поддержка невероятная, и, знаете, я могу повторить это сто раз, что играть перед такой публикой – это невероятно. Мне не мешает, что люди болеют против меня, я просто хочу, чтобы энергия не иссякала, и сегодня все было потрясающе. Большое спасибо.

– Мира – отличная теннисистка, входит в десятку лучших, у нее был отличный год, вы никогда ранее не играли друг против друга. Вы чего-то ожидали от сегодняшнего вечера? Потому что казалось, что вы просто хотите играть агрессивно.

– Я говорила с моей командой о том, что когда вы играете с очень мощными игроками, такими как Арина [Соболенко], как Елена [Рыбакина], как Аманда [Анисимова], с кем бы вы ни играли дальше, мячи будут казаться очень медленным. Мира играет очень глубоко, она часто меняет темп, так что сегодня было действительно более тяжело в физическом плане и условия были нелегкими. Здесь очень влажно.

У нее действительно хорошая подача, и она также часто меняет темп. Это было тяжело. Я только смотрела, как она играет, а когда ты никогда не тренируешься с кем-то и никогда не играешь против них, очень сложно выходить на матч с тактикой, не зная, что будет с другой стороны. Так что я чувствовала, что мне просто нужно начать играть очень агрессивно, очень энергично и найти способ победить, ведь мы должны находить способ побеждать каждый день. Так что я должна была это сделать.

– Говоря о вашей команде... Вчера вечером я сказала вам, что то был ваш лучший матч. Я думаю, что это теперь второй лучший поединок. Может быть, мы снова спросим вашего тренера?

– Я думаю, что мы придерживаемся того факта, что это один из лучших матчей, которые я играла. Мы никогда не выделяем один матч, потому что у меня было много потрясающих игр в карьере, и я надеюсь, что их будет еще больше. Но, да, для меня очень важно оставаться стабильным и работать над тем, над чем я должна работать. Я действительно не пытаюсь слишком сосредотачиваться на результате, и победа – это просто очень большой и приятный бонус. Ключ к успеху – просто продолжать работать, потому что с каждым разом становится все сложнее.

– Ваше восстановление. Оно происходит очень быстро. Как планируете свое восстановление сейчас?

– Надеюсь, что сегодня я лягу спать пораньше, а не как вчера. Я просто останусь с людьми, которых люблю. Буду принимать солевые ванны, поем, Больше ничего не могу сделать, но мы стараемся изо всех сил каждый день. И увидимся завтра!

Видеообзор матча Марта Костюк – Мирра Андреева

По теме:
Марта и Элина. Расписание матчей украинок в Брисбене и Окленде на 10 января
ФОТО. Вторая громкая победа подряд. Как это было: Костюк разобрала Андрееву
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк Мирра Андреева WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем БЕСЕДИН: «Не вижу смысла комментировать слухи»
Футбол | 09 января 2026, 09:26 12
Артем БЕСЕДИН: «Не вижу смысла комментировать слухи»
Артем БЕСЕДИН: «Не вижу смысла комментировать слухи»

Украинский нападающий «Артис Брно» опроверг разговоры о том, что клуб расторгнет с ним контракт

Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Теннис | 09 января 2026, 12:27 38
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене

Вторая суперпобеда подряд: Марта выбила девятую ракетку мира из пятисотника!

Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Футбол | 09.01.2026, 06:02
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Футбол | 09.01.2026, 10:46
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Гауфф против Свентек. Определены полуфинальные пары United Cup 2026
Теннис | 09.01.2026, 15:23
Гауфф против Свентек. Определены полуфинальные пары United Cup 2026
Гауфф против Свентек. Определены полуфинальные пары United Cup 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
Уордли настроен закончить карьеру друга Усика, которого избил Кличко
Уордли настроен закончить карьеру друга Усика, которого избил Кличко
07.01.2026, 20:40 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
07.01.2026, 18:27 54
Футбол
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
08.01.2026, 09:33 13
Футбол
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 20
Теннис
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
07.01.2026, 22:34 19
Бокс
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 24
Биатлон
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем