Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Говорить должны другие». Капитан топ-клуба АПЛ «наехал» на руководство?
Англия
08 января 2026, 23:23 |
535
0

«Говорить должны другие». Капитан топ-клуба АПЛ «наехал» на руководство?

Кристиан Ромеро не сдержал эмоций после поражения от Борнмута

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро

Аргентинский центральный защитник и капитан лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро обратился к болельщикам в своем Instagram после поражения в матче 21-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:3):

«Приносим извинения всем вашим поклонникам, которые следят за нами повсюду, которые всегда с нами и будут с нами в дальнейшем. Мы несем ответственность, в этом нет сомнений. Я первый. Но мы будем продолжать бороться и пытаться изменить ситуацию к лучшему, для себя и для клуба.

В такие моменты должны говорить другие люди, но они этого не делают — так происходит уже несколько лет. Они появляются только тогда, когда все идет хорошо.

Мы останемся здесь, будем работать, держаться вместе и делать все возможное, чтобы изменить ситуацию. Особенно в такие моменты молчания, более настойчивая работа и совместное движение вперед – это часть футбола. Вместе будет легче».

Болельщики подозревают, что в строках о «других людях» Ромеро напрямую раскритиковал руководство клуба, которое довело команду до 14-го места в турнирной таблице АПЛ.

По теме:
Арсенал – Ливерпуль – 0:0. Нули на табло в топ-игре. Видеообзор матча
Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом
Арсенал – Ливерпуль. Текстовая трансляция. LIVE
Кристиан Ромеро Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
